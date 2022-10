Des milliards dans les coffres de Microsoft grâce à Game Pass

Depuis son offre d’achat afin d’acquérir Activision-Blizzard, les finances de Microsoft sont scrutées à la loupe afin que cette transaction soit approuvée. Or, le fait que différents pays analysent la situation de la firme américaine nous permet d’en savoir un peu plus sur les sources de ses revenus.

Ainsi, ceux qui doutaient de la viabilité du service Xbox Game Pass ont de quoi être ébahis. En effet, grâce à des documents déposés auprès du Brazil Administrative Council for Economic Defense, on apprend que le service de Microsoft a généré pas moins de 2,9 milliards de dollars l’an dernier. Au total, Microsoft estime les revenus engendrés par sa division Xbox à 16,28 milliards.

Comment cela se traduit-il en terme d’abonnés ? Eh bien, selon les chiffres de Microsoft, Game Pass a représenté 18% de ses revenus de 2021. En considérant l’ensemble des données, on peut estimer que le nombre d’abonnés actifs à Game Pass en 2021 était de l’ordre de 18 à 19 millions. Toutefois, selon ce que Microsoft a déclaré en janvier dernier, on sait d’ores et déjà que le nombre d’abonnés a franchi la barre des 25 millions en début d’année.

Pour rappel, Microsoft offrira dès cet automne un nouveau service d’abonnement à Game Pass qui permettra à plusieurs personnes de profiter de ce dernier à l’aide d’un seul abonnement. Cela devrait faire grimper davantage le nombre d’utilisateurs et ainsi mettre encore plus d’argent dans ses coffres.