Activision Blizzard fait face à une autre poursuite pour des allégations troublantes envers une ex-employée

Un peu plus d’un an après avoir suscité la controverse en raison d’allégations formulées à son endroit, Activision Blizzard fait face à une autre poursuite. Cette fois, il s’agit d’une particulière qui traîne la firme ainsi que l’un de ses dirigeants en cour.

La plaignante, qui a requis l’anonymat, a déposé une plainte à Los Angeles en affirmant qu’Activision Blizzard a échoué dans sa tentative pour modifier la culture sexiste de la compagnie. Plus précisément, la poursuite stipule qu’Activision Blizzard et l’un de ses anciens directeurs, Manuel Vega, ont créé un terrain fertile pour le dénigrement, le harcèlement et la discrimination envers les femmes.

Selon les documents déposés à la cour, la plaignante (surnommée Jane Doe) aurait rencontré Manuel Vega en 2009 ou 2010, soit avant qu’elle ne soit à l’emploi d’Activision Blizzard. Elle participait à une soirée de jeux vidéo avec des employés de la compagnie, dont monsieur Vega. Madame Doe aurait rapidement forgé une amitié avec Manuel Vega et lui aurait envoyé, à regret, des photos compromettantes d’elle. L’amitié aurait été rompue en 2011 lorsque madame aurait rencontré un autre homme.

En 2016, alors qu’elle cherchait un emploi, madame Doe aurait reçu l’aide de monsieur Vega afin d’obtenir un contrat chez Activision Blizzard. Puis, elle serait devenue coordonnatrice au département du support aux joueurs. Or, de 2016 à 2021, la plaignante mentionne que monsieur Vega lui aurait agrippé la poitrine une douzaine de fois, en plus d’avoir tenté de l’embrasser. Madame dit qu’elle a repoussé les avances du directeur à chaque reprise, mais ce dernier lui aurait répondu qu’il finirait par l’avoir un jour ou l’autre.

Madame Doe poursuit en mentionnant que monsieur Vega ne cessait de dénigrer son travail, affirmant notamment que ses idées étaient terribles, qu’elle ne valait rien et qu’elle était incapable de faire un travail que même un singe pourrait occuper. Madame ajoute que monsieur Vega lui aurait demandé une fellation lors d’une fête de bureau en 2017 et, à une autre occasion, que le directeur lui aurait dit qu’elle savait quoi faire lorsqu’elle s’est plaint d’être sous-payée. Monsieur Vega aurait également proféré des messages explicites sur ses besoins sexuels quotidiens tout en lui demandant à combien de reprises elle se faisait du bien par jour ou à quel point son mari la satisfaisait.

La poursuite conclut que monsieur Vega aurait menacé madame Doe de nuire à sa carrière si elle rapportait quoi que ce soit aux ressources humaines. Le directeur l’aurait aussi menacée de divulguer les photos qu’il avait d’elle, et ce des semaines après que les allégations concernant Activision Blizzard furent rendues publiques. Monsieur Vega aurait tenté une vaine tentative de réparer ses torts avant d’être licencié en septembre 2021.

Madame Doe réclame des dommages et intérêts, en plus de compensations financières pour les coûts engendrés par cette situation. Elle demande aussi que le procès se déroule devant jury. Pour l’instant, ni Activision Blizzard ni Manuel Vega n’ont commenté cette nouvelle situation embarrassante.