Moins d’un an après son retour, G4 ferme ses portes

En 2021, le retour du réseau G4 avait de quoi raviver la flamme des nostalgiques. Or, la nouvelle aventure du populaire média aura été de courte durée.

En effet, le PDG de la compagnie-mère de G4, Dave Scott, a annoncé que le conseil d’administration a pris la difficile décision de fermer le réseau, et ce immédiatement. Dans une lettre envoyée à l’ensemble des employés, Scott explique que Comcast a beaucoup investi afin d’offrir du contenu télévisuel et numérique axé sur l’industrie du jeu vidéo. Or, l’activité n’a pas été concluante alors que le nombre d’abonnés et de clics sont demeurés bien en deçà de ce qu’espérait la firme Comcast.

Ceci dit, il semble que l’annonce de la fermeture fut une surprise inattendue pour certains. En outre, le populaire Youtuber Jirard « The Completionist » Khalil a mentionné l’avoir appris par l’entremise d’un tweet tandis qu’Alex « Goldenboy » Mendez semblait dans des négociations avancées en vue d’un renouvellement de contrat avec le réseau.

Pour rappel, la première mouture de G4 fut lancée en 2002 et a fermé en 2012 afin d’être remise en ligne sous le nom Esquire Network.