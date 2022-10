Une querelle fait ombrage au lancement de Bayonetta 3

Une dispute faisant écho au salaire dérisoire reçu par les acteurs doublant des personnages de jeux vidéo vient faire ombrage au lancement du très attendu Bayonetta 3.

En effet, selon un article publié par Bloomberg, l’actrice ayant incarné la sulfureuse sorcière au sein des deux premiers opus de la série aurait publié une série de vidéos sur les réseaux sociaux. Hellena Taylor dénoncerait le maigre montant que lui aurait proposé le studio PlatinumGames afin de reprendre le rôle de Bayonetta dans le troisième volet de la franchise. Selon Taylor, le studio lui aurait suggéré une somme de 4 000$ américains afin de doubler son personnage iconique.

Or, PlatinumGames a rétorqué que cette version est fausse. Le développeur lui aurait plutôt offert de trois à quatre mille dollars américains pour chacune des cinq sessions où sa voix aurait été requise. Chaque session aurait été d’une durée de quatre heures. Toujours selon le studio, ce montant aurait été une augmentation considérable par rapport à ce que Taylor aurait reçu pour Bayonetta 2. Néanmoins, Taylor aurait refusé un tel contrat en demandant un salaire dans les six chiffres ainsi que des dividendes sur les ventes du jeu. Suite à de longues négociations ayant échoué, le studio n’a eu d’autre choix que d’embaucher une actrice différente. PlatinumGames mentionne qu’il a tenté d’engager l’actrice pour une session afin qu’elle fasse un cameo dans le jeu, sans succès. Il déplore le fait que cette histoire, soi-disant faussée par l’actrice, soit rendue sur la place publique.

Sans attendre, l’actrice a affirmé que la version de PlatinumGames est loin de la réalité. Elle déclare que tout ce qu’elle a avancé est vrai et que PlatinumGames tente de sauver les meubles à la veille du lancement du jeu. Elle a demandé à quiconque a un peu d’empathie d’être sensible à sa réalité et de boycotter Bayonetta 3 afin de soutenir les doubleurs pour qu’ils aient de meilleurs contrats de travail.

Depuis la diffusion de ses vidéos, qui ont notamment été vues plus de 9,5 millions de fois sur Twitter, plusieurs doubleurs ont ouvertement soutenu Taylor dans sa démarche. Parmi eux, Bryan Dechart (Cyberpunk 2077 et Red Dead Redemption II) dit qu’on lui a offert 4 000$ pour travailler sur un gros projet encore inconnu tandis que Sean Chiplock affirme avoir reçu 3 000$ pour doubler trois personnages du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Depuis plusieurs années, les doubleurs engagés pour des jeux vidéo tentent de faire valoir leurs droits en affirmant être sous-payés par rapport aux doubleurs de films. Ils réclament un salaire plus compétitif ainsi que des dividendes sur les jeux ayant surpassé les prévisions des compagnies.