Apple: un iPad de 10e génération et deux nouveaux iPad Pro M2

C’est ne pas une énorme nouvelle mais en même temps, étant donné que l’iPad domine outrageusement le marché des tablettes numériques, chaque nouvelle version de cet appareil là demeure quand même assez importante.

Et dans ce cas-ci, la nouveauté est plutôt intéressante, du point de vue esthétique à tout le moins, étant donné que l’iPad «de base» adopte enfin la même forme que l’iPad Pro, une tablette plus performante mais aussi pas mal plus coûteuse que l’iPad d’entrée de gamme.

D’ailleurs, le nouvel iPad coûte 600$, plutôt que les 450$ habituels, ce qui force Apple à continuer de vendre l’iPad de génération précédente toujours à ce prix-là. Ça, c’est une bonne nouvelle pour les parents d’enfants qui sont obligés d’utiliser une tablette à l’école et qui doivent payer pour…

La principale nouveauté apportée à l’iPad cet automne par Apple est qu’on a déplacé la caméra frontale pour qu’elle soit au haut de l’écran quand on utilise l’appareil en orientation « paysage », autrement dit, quand on le met sur le côté. Ça permet de faire des appels vidéo qui ont l’air un peu moins fous étant donné qu’on a plus l’air de regarder la personne à l’autre bout de la caméra que de regarder à côté d’elle.

Le nouvel iPad peut aussi être utilisé avec de nouveaux étuis avec un clavier et un pavé pour une souris, comme un ordinateur personnel, et le fameux stylet Pencil d’Apple. Ça en fait un appareil qui est de plus en plus près de remplacer un ordinateur portable, ce qui peut éviter à certains d’avoir à dépenser deux fois plus pour deux appareils séparés.

Parlant de remplacer un PC, Apple a aussi dévoilé un nouvel iPad Pro, une tablette qui est animée par le même processeur – appelé M2 – que les MacBook Air et MacBook Pro. L’iPad Pro est offert en deux versions à écran de 11 ou 13 pouces, et son prix varie entre 1100 et 1500 $, ce qui peut avoir l’air cher, mais ce qui, en fin de compte, est le même prix qu’un téléphone intelligent tout neuf, comme un iPhone ou autre…

Et pour ce prix-là, on obtient évidemment pas mal plus d’écran que sur un téléphone, et la mécanique du iPad Pro est assez musclée pour effectuer pas mal tout ce qu’on souhaiterait faire que ce soit avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur personnel.