De moins en moins de Canadiens font réparer leurs appareils électroniques

Seulement un Canadien sur cinq qui a vu un appareil électronique qui lui appartient briser au cours des deux dernières années dit avoir cherché à le faire réparer. C’est donc dire que les quatre autres Canadiens sur cinq eux ont plutôt jeté l’appareil à la poubelle et ont probablement préféré en acheter un nouveau.

C’est ce qu’on apprend dans le premier rapport pancanadien sur la réparabilité des appareils électroniques et des électroménagers qui est publié par Equiterre cette semaine.

Equiterre a comparé les résultats de son sondage aux données sur le même sujet qui étaient disponibles en 2018 et a découvert que de moins en moins de gens au Canada font réparer leurs appareils domestiques.

C’est embêtant évidemment parce que cette tendance contribue à faire augmenter la quantité de déchets électroniques que nous produisons chaque année au Canada. L’Amérique du Nord, je le rappelle, est responsable de 40% de tous les déchets électroniques dans le monde.

C’est aussi un problème pour les consommateurs dont le budget est plus serré car ils pourraient sauver des sous et dépenser moins s’ils pensaient à faire réparer leurs appareils plutôt que les changer. En général, et même si ce n’est pas indiqué par le fabricant, on peut réparer avec succès environ 80% des appareils domestiques qui brisent et ça coûte beaucoup moins cher qu’acheter un produit tout neuf.

Bref, et c’est la conclusion d’Equiterre : il faut faire connaître davantage l’existence de nombreuses boutiques spécialisées dans la réparation d’appareils électroniques ou d’électroménagers. Car il y en a, et en fait, c’est un marché en pleine croissance partout au pays.

Et il faudrait aussi faire pression sur les gouvernements pour qu’ils imposent ce qu’on appelle le «droit de réparer» aux fabricants qui vendent leurs produits chez nous. Ça se fait en Europe, les États-Unis ont commencé à le faire, et il faudrait que le Canada y songe s’il désire réduire pour de bon sa production de déchets…