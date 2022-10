Les Québécois disent être prudents en ligne, sauf que…

Octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité et ça explique peut-être pourquoi vous voyez passer beaucoup de nouvelles à propos de la sécurité en ligne depuis quelques jours. En voici une de plus, et on ne sait pas si elle est rassurante ou inquiétante, étant donné qu’elle semble se contredire un peu.

En fait, ce qui intrigue, ce sont les résultats d’un sondage qui vient d’être publié par Telus et qui porte sur les pratique des consommateurs québécois en matière de sécurité en ligne.

Selon ce sondage, donc, 78 pour cent des Québécois se disent assez prudents quand ils naviguent le web pour éviter de tomber dans le piège d’une cyberattaque comme un site web frauduleux, un courriel d’hameçonnage ou une de ces fameuses pièces jointes malicieuses qui se transforment en rançongiciel quand on clique dessus.

Trois Québécois sur quatre, donc, se disent à l’affût des risques de surfer le web.

En même temps, 49 pour cent des répondants au sondage de Telus disent qu’eux-mêmes ou qu’un de leurs proches ont été victimes récemment d’une tentative de vol d’identité, ou qu’ils ont vu un de leurs comptes en ligne être piraté.

Autrement dit, si on généralise, les internautes québécois sont peut-être un peu trop sûrs d’eux-mêmes quand ils naviguent la Toile, étant donné qu’ils sont nombreux à se croire en sécurité mais qu’ils sont aussi plus nombreux qu’on le pense à avoir été victimes d’une cyberattaque.

Ça va même un peu plus loin. Telus ajoute que 83 pour cent des répondants à son sondage, soit un peu plus de quatre Québécois sur cinq, ignorent si leurs données personnelles se trouvent sur ce qu’on appelle le « web obscur », cet espace sur Internet où il est possible d’obtenir l’accès à des comptes piratés pour quelques dollars seulement.

La réponse simple à cette question est la suivante : si vous ne savez pas si vos données personnelles se trouvent sur le web obscur, alors probablement qu’elles s’y trouvent… Il existe des outils en ligne pour le vérifier, et Telus en propose d’ailleurs un sur son site.

Allez vérifier, c’est gratuit, et ça confirmera si oui ou non vous faites réellement partie de ceux qui naviguent sur Internet de façon tout à fait sécuritaire…