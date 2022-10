Netflix veut rivaliser avec Xbox et PlayStation

On sait depuis la semaine dernière que Google prévoit fermer sa propre plateforme web de jeu vidéo, appelée Stadia, mais clairement, ce n’est pas la fin du jeu vidéo sur demande. Netflix a confirmé hier qu’il compte ajouter à son service de vidéo sur demande pour la télé un catalogue de jeux vidéo plus près de ce qu’on voit sur une console Xbox que ce qui se trouve sur son téléphone.

Et c’est vraiment ce détail qui est la véritable nouveauté, étant donné que Netflix a commencé en réalité à offrir des jeux vidéo sur son application mobile au début de 2022. Ce qu’on veut maintenant, c’est que cette offre soit élargie pour inclure les différentes façons qu’on a de regarder Netflix sur un téléviseur.

Un haut dirigeant de Netflix a donc confirmé cette intention là hier, pendant que Netflix publiait ses résultats trimestriels pour les trois mois de l’été 2022. Et il semble que la nouvelle a été bien accueillie au moins par les investisseurs, étant donné que l’action de Netflix a gagné 12% après la fermeture des marchés.

Mais cela étant dit, on ne sait pas encore exactement comment Netflix va faire pour livrer des jeux vidéo jusque dans le salon de ses abonnés. Même Netflix n’a pas l’air certain de la façon d’y arriver.

Pour jouer à des jeux vidéo, on s’entend que ça prend idéalement un contrôleur, une manette comme celle des Xbox et PlayStation. Et il faut aussi donc un moyen d’interagir avec son téléviseur qui va au-delà de sa télécommande. Et pour le moment. Netflix n’a pas dit comment son application allait faire pour se connecter à un contrôleur de jeu vidéo.

Bref, il reste encore quelques morceaux du casse-tête à mettre en place, mais peut-être aussi que Netflix va simplement offrir des jeux sur les consoles de Microsoft et de Sony qui seront gratuits ou exclusifs pour ses abonnés… Ce n’est pas impossible non plus.

Surtout que Netflix vient d’ouvrir un studio en Californie qui aura comme mission de produire des jeux vidéo de console. C’est le cinquième studio que Netflix compte depuis quelques années qui sont spécialisés dans le jeu vidéo.

Il faut donc prendre cette ambition au sérieux… même si on ne sait pas encore comment ça va marcher.