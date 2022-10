La série Age of Empires s’en vient sur consoles

Afin de souligner le 25e anniversaire de la franchise Age of Empires, Microsoft a annoncé que cette dernière s’en vient bientôt sur les consoles Xbox.

Ainsi, Age of Empires 2: Definitive Edition sera disponible dès le 31 janvier prochain. Il sera suivi de Age of Empires 4, dont la date de sortie n’a pas encore été fixée à une date précise pour 2023.

Par ailleurs, Microsoft compte offrir une édition bonifiée du jeu Age of Mythology. Intitulée Age of Mythology Retold, elle proposera un meilleur visuel ainsi que des mécaniques raffinées. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été avancée puisque le développement de cette nouvelle version n’en serait qu’à ses balbutiements.

Parmi les autres annonces faites par la firme américaine, une version de Age of Empires pour appareils mobiles ainsi qu’une édition Anniversaire de Age of Empires 4 pour PC sont en chantier. Cette dernière offrira notamment de nouvelles civilisations, de nouveaux défis et de nouveaux Succès à obtenir.