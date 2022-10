Au tour de Microsoft de lancer une nouvelle tablette 2-en-1

Après le nouvel iPad Pro lancé par Apple la semaine dernière, Microsoft a mis en marché cette semaine la Surface Pro 9, une autre tablette 2-en-1 qui peut donc aussi être facilement convertie en un ordinateur personnel… mais à condition d’y mettre le prix. Le modèle de base est vendu pour 1280 $, ce qui n’est pas loin d’être acceptable, mais les versions vraiment intéressantes de cette tablette coûtent entre 2000 et 3500 dollars, ce qui est extrêmement cher quand on compare avec ce qui se fait ailleurs dans le marché des PC à système Windows.

En gros, la Surface Pro 9 est une tablette à écran de 13 pouces qui est vendue avec un stylet et une petite béquille intégrée. Elle est animée par Windows 11, un système qui peut bien se débrouiller quand on l’utilise sans clavier et seulement avec les doigts. Mais on va se le dire, Windows reste avant tout un système qui nécessite un clavier et une souris et pour ça, il faut allonger un autre 350$ pour acheter l’étui-clavier qui va avec la tablette.

C’est dommage que tout ça coûte cher, car sinon, ce que Microsoft propose est quand même assez intéressant, surtout si on cherche un appareil qui permet de travailler quand on veut travailler, puis se divertir quand on a fini de travailler.

Comme l’iPad chez Apple, la Surface Pro 9 a aussi droit à un processeur développé à l’interne, par Microsoft. Il s’agit d’une puce appelée SQ3. Elle est étonnamment performante, elle peut inclure une connexion 5G au besoin et surtout, elle améliore de beaucoup l’autonomie de la tablette. Une Surface Pro 9 à processeur Intel peut fonctionner 15 heures entre deux recharges. Ça passe à 19 heures sous le processeur SQ3.

Malheureusement, ce processeur-là de Microsoft n’ayant pas la même architecture que les puces Intel, il n’est pas compatible avec tous les logiciels compatibles avec Windows. C’est donc un compromis, peu importe la version de la Surface Pro 9 qu’on choisit.

Mais en même temps, dans le marché des tablettes 2-en-1, on doit toujours faire un compromis étant donné que rien ne peut imiter un PC aussi bien qu’un vrai de vrai PC…