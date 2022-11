Le nouvel album de Taylor Swift établit un record très inattendu…

Si vous faites comme nos grands-parents et que vous parlez de « record » quand vous parlez en réalité de disques vinyle, eh bien on peut même aller jusqu’à dire que Taylor Swift a fait deux records d’un coup avec son album «Midnights» qui a été officiellement lancé le 21 octobre dernier.

D’abord, c’est un succès inégalé sur les plateformes de musique en continu comme Spotify et Apple Music. Elle a fracassé à peu près tous les records d’écoute durant les premières 24h de la sortie de son album sur Spotify.

En fait, ses ventes et ses écoutes sont si élevées que Taylor Swift occupe à elle seule les dix premières positions du palmarès des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis, le fameux Billboard Top 100. C’est la première fois de l’histoire qu’un seul et même artiste musical monopolise le haut d’un palmarès comme celui-là.

Pour la petite histoire musicale, notez que ça fait monter à 40 le nombre des chansons de Taylor Swift qui se sont hissées parmi les 10 « hits » du palmarès américain depuis qu’elle fait de la musique. Elle devient l’artiste féminine qui en compte le plus, devant Madonna, qui en a 38. Seul Drake la devance, tout genre confondus, avec 59 chansons parmi le top 10.

Mais ce n’est pas tout!

Taylor Swift est aussi devenue la plus grande vendeuse de disques vinyle de l’ère moderne. Comme c’est un peu devenu la tendance dans l’industrie musicale depuis quelques années, l’album Midnights a été lancé en simultané sur les plateformes numériques et sous forme d’un 33 tours. Et ce 33 tours, ou ce «record» comme le disait nos grands-parents, s’est écoulé à plus de 575 000 exemplaires en une semaine seulement.

C’est devenu l’album vinyle le plus vendu depuis 1991, soit depuis que les statistiques à propos des ventes de ce format musical ont recommencé à être compilées. Le record précédent appartenait à Harry Styles, qui a vendu 182 000 exemplaires de son album Harry’s House en une semaine.

On sent donc que cet album-là de Taylor Swift va pour ainsi dire donner un élan à cette stratégie de mise en marché combinée où on distribue la musique en format numérique, puis on sort l’album 33 tours en même temps.