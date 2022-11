Le site Web qui te permet de voyager grâce aux programmes de récompenses

Voyager grâce à ses points, est-ce trop beau pour être vrai ? Absolument pas, mais il faut savoir comment s’y prendre.

Les divers programmes de récompenses, de fidélité et de cartes de crédit constituent un univers en soi. Bien qu’il soit simple de s’inscrire et d’accumuler des points ou des milles, il est possible de multiplier les avantages de ceux-ci en optant pour une approche stratégique.

C’est là que Milesopedia joue un rôle majeur. En tant que média axé sur les programmes de récompenses de voyages et de cartes de crédit, Milesopedia vous oriente dans l’univers des points, vous informe des meilleures offres sur le marché du voyage et des cartes de crédit, et vous donne des conseils et de l’inspiration pour vos prochains voyages.

Par où commencer

L’univers des points et des milles peut sembler très complexe et on peut facilement s’y perdre au départ, d’où l’importance de débuter à la case de départ et de faire des choix éclairés. Il y a aussi des règles écrites et non écrites à respecter lorsqu’on plonge dans le monde des récompenses.

Pour vous aider, Milesopedia a créé un guide du débutant qui vous renseigne dès le départ sur quoi faire et ne pas faire. Vous y trouverez aussi des informations pertinentes et complémentaires sur le dossier et le score de crédit, les finances personnelles et les stratégies liées aux programmes de récompenses.

Trouver la meilleure carte de crédit pour vous

Une question qu’on entend souvent dans le monde des points et des milles est la suivante : « Quelle est la meilleure carte de crédit ? »

La réponse est simple : il n’y en a pas, cela dépend de vos objectifs de voyage. Chaque personne et situation est différente.

Certaines cartes offrent un multiplicateur de points élevé à l’épicerie, d’autres vous offrent un certificat de nuit gratuite à l’hôtel, et d’autres vous donnent l’accès gratuit aux salons d’aéroport ou éliminent les frais de devises étrangères. Choisir une carte de crédit n’est pas qu’une question de points ; c’est parfois une façon d’économiser sur d’autres aspects du voyage comme les assurances, par exemple.

Il existe plus de 200 cartes de crédit au Canada. La meilleure façon de déterminer celle qui convient le mieux à votre situation et à vos objectifs est d’utiliser le comparateur de cartes de crédit de Milesopedia. Vous pourrez ainsi trouver les meilleures cartes de crédit pour vous en fonction de votre revenu, du type de récompenses que vous recherchez et d’autres critères de personnalisation.

Milesopedia vous tient au courant des meilleures offres du moment en les catégorisant, que vous souhaitiez trouver une carte de crédit sans frais annuels, ou simplement voir le palmarès des meilleures cartes de crédit en temps réel.

Utiliser les programmes de fidélité

Chaque programme de loyauté écrit ses propres règles et fonctionne selon ses propres conditions. L’utilisation des milles et des points et la valeur de ceux-ci changent également d’une compagnie à l’autre.

Pour démêler le tout quand viendra le temps d’utiliser vos points, Milesopedia a créé de nombreux tutoriels sur les programmes de récompenses pour réserver un vol avec des points, des nuits d’hôtel ou même pour profiter de certaines promotions. Vous pouvez ainsi avoir une idée claire de la valeur des points, qui change d’un programme de fidélité à l’autre.

Planifier son voyage avec les points

C’est bien beau d’accumuler des points, mais concrètement, comment les utilise-t-on lors d’un voyage ? Selon le type de voyage que vous planifiez, la durée, l’endroit et les activités, l’utilisation de cartes, certains points ou programmes spécifiques seront à favoriser. Milesopedia vous offre des guides de voyage de destinations variées qui proposent des itinéraires et des activités pour vous inspirer, mais surtout, les stratégies à favoriser pour économiser.

Pour vous donner une idée, vous pouvez suivre le Guide ultime pour économiser à Disney avec les points ou partir en voyage au Japon grâce aux points. Ces guides spécialisés vous aideront à trouver de nouvelles astuces pour économiser, tout en vous inspirant pour votre prochain voyage. Pour un court séjour à Los Angeles, on vous propose un itinéraire ainsi que d’excellentes astuces pour y passer le meilleur séjour.

Envie de découvrir de nouveaux hôtels ? Jetez un coup d’œil aux avis d’hôtels des quatre coins du monde, dont la plupart peuvent être réservés à l’aide de points. Que ce soit l’hôtel W Maldives ou le JW Marriott Parq à Vancouver, les rédacteurs de Milesopedia partagent leurs expériences en toute honnêteté et leurs meilleures astuces pour en profiter au maximum.

Restez à l’affût

Une fois que vous vous êtes familiarisé avec l’univers des points et des milles, vous aurez probablement envie de passer au prochain niveau en maximisant l’échange et l’accumulation de ces points et ces milles.

Le monde des programmes de fidélité change rapidement avec de nouvelles promotions ou des modifications importantes annoncées chaque semaine. Milesopedia s’assure de vous tenir informer sur les nouvelles reliées aux programmes de récompenses pour ne rien manquer.

Conclusion

Il peut être très payant et avantageux de se lancer dans le monde des programmes de récompenses, mais il faut savoir bien jouer ses cartes. Heureusement, vous n’aurez pas à naviguer dans cet univers par vous-même puisque Milesopedia vous accompagne à chaque étape en vous livrant ses meilleurs conseils.

Vous y trouverez des guides, des tutoriels, un comparateur de cartes de crédit, les offres courantes, l’actualité, des expériences de voyage, des avis d’hôtel, et bien plus. Tout est à votre disposition pour devenir un expert des programmes de récompenses.

Vous pourrez même vous joindre à leur communauté Facebook pour y poser vos questions et échanger avec les 18 000 membres qui, eux aussi, profitent des points et des milles pour voyager gratuitement (ou presque).