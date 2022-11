Ce casque de réalité virtuelle est mortel… littéralement!

Palmer Luckey, le fondateur de la société de réalité virtuelle Oculus qui appartient aujourd’hui à Meta, a une bien drôle d’idée pour rendre les environnements numériques immersifs un peu plus «réalistes». Il vient de publier les détails d’un casque de réalité virtuelle qui serait en mesure de donner la mort à un joueur qui le porterait et qui aurait le malheur de voir son personnage mourir dans un jeu vidéo auquel il est en train de jouer.

Si vous mourez dans le jeu, vous mourez aussi dans la vraie vie, dit en quelque sorte Palmer Luckey. Pour arriver à faire ce « lien morbide » entre le monde virtuel et le monde réel, il a intégré trois petites charges explosives à l’avant d’un casque de réalité virtuelle, rien de moins.

Le casque analyse l’affichage qui se trouve devant les yeux du joueur et identifie quand celui-ci sort perdant d’un jeu vidéo. C’est à ce moment où un détonateur ferait exploser les charges.

Palmer Luckey dit s’être inspiré d’une série animée japonaise appelée Sword Art Online, dans laquelle 10 000 joueurs sont emprisonnés par un beau 6 novembre 2022 dans un environnement virtuel duquel un seul joueur ne sortira vainqueur. Les autres joueurs, qui sont éliminés dans le jeu, sont éliminés aussi dans la vraie vie.

Évidemment, Luckey n’a aucune intention de commercialiser son casque. Mais sa publication plus tôt cette semaine a fait réagir beaucoup de gens sur Internet, et ça se comprend : quoi qu’on en dise, les jeux vidéo sont des environnements déjà assez violents. Il doit certainement exister d’autres façons de faire un clin d’œil à une œuvre de fiction qu’en proposant de faire d’approcher un peu plus cette forme de violence de la réalité.