La nouvelle norme WiFi 7 à très haute vitesse voit le jour

Si vous prévoyez vous acheter un nouveau routeur WiFi dans les prochains mois, peut-être voudrez-vous attendre encore un peu pour voir quelle norme WiFi sera la bonne pour vous.

Car une nouvelle norme appelée WiFi 7 va bientôt venir s’ajouter au WiFi 6 mis en marché en 2020 puis au WiFi 6E qui a été lancée en 2021.

Si ce n’est pas assez mêlant pour vous, rappelons que l’Alliance WiFi, le consortium qui supervise le développement de la technologie de réseau sans fil, a revu il y a quelques années la façon dont elle nomme chacune des nouvelles versions de réseau WiFi.

On a donc eu le WiFi 5 à partir de 2014, puis les deux normes WiFi 6 et WiFi 6E et là, on prévoit déjà la nouvelle norme WiFi 7 qui sera progressivement mise en marché au cours de la prochaine année et demie, environ.

La principale nouveauté du WiFi 7 sera son débit de transfert, qui devrait être considérablement plus élevé que le débit du WiFi 6. En théorie, le WiFi 6, qui est pour ainsi dire la forme de réseau WiFi la plus courante ces jours-ci, a un débit maximal de 9,6 gigabits par seconde. En théorie, c’est l’équivalent de 1 gigaoctet par seconde. C’est déjà beaucoup.

Le WiFi 7 relève le débit maximal d’un transfert sans fil à 46 gigabits par seconde, ce qui est cinq fois plus rapide que la norme WiFi 6. En théorie, c’est donc dire qu’on pourrait télécharger sur un réseau sans fil de ce type un film entier de 2 heures en ultra haute définition en 30 secondes à peine.

Ça va encore plus loin, étant donné qu’en plus d’être aussi rapide, le WiFi 7 proposerait ce débit maximal de 46 gigabits par seconde pour chacun des appareils connectés à un routeur, alors que pour le WiFi 6, le débit maximal est partagé par le nombre de connexions.

Évidemment, en pratique, on atteint rarement sinon jamais le débit maximal de son réseau WiFi. Mais quand même, vu l’amélioration proposée, si vous vous plaignez constamment de la lenteur de votre Internet sans fil à la maison, la bonne nouvelle est que vous verrez bientôt la lumière au bout du tunnel grâce à la nouvelle norme WiFi 7.