10 des meilleurs jeux créés par une seule personne

Créer un jeu vidéo est déjà tout un exploit. En effet, réaliser l’ensemble des sphères d’un jeu tout en faisant vivre une expérience à un joueur demande une créativité débordante. Or, la création est d’autant plus admirable lorsque le tout est conçu par une seule personne. De grands succès sont d’ailleurs le fruit du labeur d’un seul et même individu, comme vous le montreront les dix jeux à succès suivants.

Stardew Valley

Bien entendu, difficile d’écrire une telle chronique sans parler de l’un des plus grands succès indépendants. Développé par Eric Barone alias ConcernedApe, Stardew Valley est un jeu aussi riche que relaxant mettant en vedette un homme lassé de son travail de bureau. Désirant changer de vie, il part à la campagne afin de s’occuper de la ferme délabrée de son grand-père.

Des années après sa sortie, Stardew Valley demeure l’un des grands favoris dans le coeur des amateurs de jeux de gestion. En raison de son succès retentissant, Barone a pu faire appel à une équipe de concepteurs afin de développer des mises à jour. Le jeu s’en est ainsi trouvé encore meilleur !

Cave Story

Entièrement conçu par Daisuke Amaya, Cave Story est un accomplissement en soi. En effet, en 2004, les outils de développement n’étaient pas aussi faciles d’accès qu’aujourd’hui. Qui plus est, les marchés digitaux n’étaient pas aussi développés, faisant du lancement d’un jeu indépendant une tâche fastidieuse.

Reconnu pour sa jouabilité précise ainsi que son histoire touchante, Cave Story peut se vanter de rivaliser avec les meilleurs jeux de plateformes. Depuis sa parution, des éditions bonifiées ont vu le jour grâce à l’implication d’équipes de développeurs en bonne et due forme.

Minecraft

Eh non, Minecraft n’a pas toujours été le produit diablement populaire que l’on connaît aujourd’hui. Avant l’arrivée de Microsoft et avant même que plusieurs personnes ne soient impliquées dans ce projet, nous devions ce monde de briques pixelisées au cerveau de Markus Persson alias Notch.

À la base, Minecraft fut conçu pour n’avoir aucune fin. C’est en partie ce qui explique son succès, les possibilités à l’intérieur du jeu étant pratiquement infinies. D’ailleurs, Persson a pu bénéficier du soutien de la communauté de Minecraft afin d’ajouter des éléments au jeu avant que la licence ne soit achetée par Microsoft.

Tetris

Aussi vieux que votre humble serviteur, Tetris est l’oeuvre d’Alexey Pajitnov. Devenu une véritable légende du jeu vidéo, Pajitnov n’avait jamais pensé que son jeu deviendrait le succès planétaire que nous connaissons. Très humble, le programmeur a avant tout créé Tetris afin de divertir ses comparses russes.

Malgré un succès initial mitigé, Tetris a connu une explosion de popularité lorsqu’il a franchi les frontières de la Russie. Aujourd’hui, on ne compte plus le nombre de dérivés du produit original et encore moins le nombre de joueurs faisant disparaître des lignes de blocs au quotidien.

Braid

Fruit de l’imagination de Jonathan Blow, Braid est un jeu unique en soi. En effet, il vous demande de manipuler le flot du temps afin de résoudre des casse-tête plutôt corsés. D’ailleurs, le jeu renferme des défis coriaces qui ne sont pas évidents à voir au premier coup d’oeil.

Terminé en 2005, il aura fallu attendre trois autres années avant que Braid ne voit le jour. Blow aurait d’ailleurs investi pas moins de 180 000$ de ses finances personnelles afin que le jeu puisse être terminé. Un pari risqué qui lui a rapporté une renommée internationale ainsi que les fonds nécessaires afin de développer le jeu The Witness.

Undertale

Bien qu’il ne soit pas pour tous, Undertale a gagné le coeur d’une grande communauté de joueurs. En effet, plusieurs y ont retrouvé des touches de jeux de leur enfance. Ce n’est pas un hasard puisque son créateur, Toby Fox, a mentionné qu’il s’est inspiré de jeux tels que Earthbound et Super Mario Bros. afin de concevoir son aventure.

Proposant un visuel simpliste, Undertale peut radicalement changer selon les choix que vous posez. En outre, vous pouvez très bien tenter de vous faire ami avec toutes les créatures que vous croisez ou bien massacrer tout ce qui bouge alors que vous tenterez de sauver un enfant pris au piège dans un monde souterrain rempli de monstres étranges.

Axiom Verge

Programmeur, artiste et musicien, on pourrait dire que Thomas Happ a tous les talents. Il les a d’ailleurs mis à profit en construisant l’univers d’Axiom Verge, un metroidvania louangé par les fans de ce genre. Le succès du jeu fut tel que Happ a pu concevoir sa suite, autant adorée que son prédécesseur.

Comme dans tout bon metroidvania, Axiom Verge vous invite à utiliser les capacités conférées par les armes que vous récoltez afin de découvrir des secrets. L’univers de Happ possède toutefois un habile mélange entre l’exploration d’un Metroid et les combats d’un Contra. Pas étonnant que les fans aient autant aimé !

Thomas Was Alone

Dingue de penser qu’un simple jeu Flash est devenu un succès commercial. C’est ce qui s’est produit avec Thomas Was Alone, un jeu de casse-tête au visuel hyper simpliste transporté par une narration en ayant fait un véritable jeu culte.

À l’origine, Thomas Was Alone fut conçu en 2010 lorsque son créateur, Mike Bithell, a participé à un concours de création de 24 heures. Après ce dernier, Bithell a voulu développer une version plus complète de son jeu. Il a eu raison de suivre son instinct puisque Thomas Was Alone fut porté sur appareils mobiles et consoles et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires !

Iconoclasts

Développer un jeu peut être long, très long. Parlez-en à Joakim Sandberg, qui a mis huit ans de sa vie afin de concevoir Iconoclasts.

Mettant en vedette une jeune ingénieure aidant son prochain dans un monde gouverné sans pitié, Iconoclasts fut fabriqué comme un projet mêlant la narration de jeux tels que Metroid Fusion et Monster World IV ainsi que les personnages de Final Fantasy IX. Le résultat a donné un jeu à monde ouvert absolument fascinant dont peut être très fier son papa !

Papers, Please

Nous voyons des simulateurs de tous les genres. Or, jamais nous n’aurions cru qu’un simulateur de douanier aurait pu obtenir le succès remporté par Papers, Please.

Développé par Lucas Pope, ce jeu vous place dans les souliers d’un douanier passant en revue les passeports d’immigrants tentant d’entrer dans l’Arstotzka. Vous devez donc déterminer si quelqu’un peut entrer dans le pays, s’il devra être détenu ou bien s’il devra plier bagages et retourner d’où il vient. De bonnes décisions vous donneront vos chèques de paie tandis que des mauvaises vous coûteront des pénalités.

Fortement inspiré par Argo ainsi que les films de la saga Bourne, Papers, Please a remporté un vif succès lorsqu’il fut lancé sur Steam. Même s’il est simple, le jeu devient rapidement très accrocheur. En revanche, Pope a déclaré il y a quelques années qu’il n’était plus capable d’en entendre parler. Il se concentre désormais à d’autres projets et n’a nullement l’intention de pousser le concept de Papers, Please plus loin.