Sony veut mettre une PS5 dans sa voiture électrique

Il n’y a pas qu’Apple qui compte se lancer dans l’automobile. Sony envisage lui aussi de se tailler une part du gâteau, et quoi de mieux qu’une PS5 inclue avec son véhicule pour se démarquer ?

Tout comme Apple, Sony a décidé de se lancer sur le marché des voitures électriques et compte lancer son premier modèle en 2026. Pour ce faire, le japonais s’est allié avec son compatriote Honda pour concevoir ses futurs véhicules électriques. Afin de se démarquer de la concurrence, le directeur de la branche mobilité de Sony, Izumi Kawanishi, pense y inclure une PS5 et s’est exprimé dans ce sens dans le Financial Time.

Selon Izumi Kawanishi, Sony a un rôle dans l’industrie automobile et est capable de lutter contre Tesla. Et quoi de mieux pour se démarquer que d’inclure une PS5 dans les véhicules Sony ? La société aurait évidemment un argument de poids concernant le système de divertissement, tandis que son alliance avec Honda ne pourrait qu’être bénéfique pour Sony en termes de qualité. En plus d’être reconnu comme un motoriste d’exception, année après année Honda continue d’être classé parmi les marques automobiles les plus fiables, loin devant Tesla.

La voiture de Sony étant prévu pour 2026, AMD qui produit le cœur de la PS5 a largement le temps de miniaturiser la puce et de l’intégrer dans un système embarqué. D’ailleurs, la PS5 slim prévu pour 2023 devrait comporter une nouvelle itération miniaturisée du processeur (APU) de la PS5 qui passerait d’une gravure en 7nm à du 4nm. D’ici 2026, TSMC devrait être passé au 3 voire au 2nm, ce qui permettrait à Sony de proposer un processeur ayant une faible consommation et à l’aide pour gérer un système d’infodiverstissement.