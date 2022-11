Une nouvelle ombre plane sur l’achat d’Activision-Blizzard par Microsoft

L’achat d’Activision-Blizzard par Microsoft n’est nullement conclu. En effet, une embûche de taille guette cette transaction alors que la Federal Trade Commission (FTC) menacerait de bloquer l’acquisition.

Ainsi, selon le site Politico qui cite trois sources proches du dossier, la FTC aurait l’intention de déposer une poursuite concurrentielle contre Microsoft. La FTC se montrerait sceptique quant à la capacité des deux firmes américaines pour démontrer en cour que cet achat respecte bel et bien les règles de la concurrence. Toujours selon ces sources, l’enquête de la FTC serait très avancée et une poursuite pourrait être déposée devant un tribunal compétent aussi tôt que le mois prochain.

En réponse, Microsoft a déclaré être prête à défendre ses droits face à une quelconque institution, incluant la FTC.

Si le recours de la FTC va de l’avant, cela viendra s’ajouter à une liste de plus en plus imposante de gouvernements voyant d’un mauvais oeil cette acquisition. En outre, plusieurs enquêtes sont présentement en cours et certaines pourraient s’échelonner jusqu’en mars 2023. La transaction ne pouvant être finalisée avant la conclusion de ces dernières, cela pourrait donner du temps à la FTC afin de conclure son enquête et déposer un dossier plus étoffé.

Cela représente une bien mauvaise nouvelle pour Microsoft puisque toutes ces enquêtes pourraient faire reporter l’achat d’Activision-Blizzard. Or, la firme a jusqu’au mois de juillet 2023 pour conclure la transaction sans quoi, les deux compagnies devront renégocier l’entente ou carrément l’abandonner.

Bref, cette histoire n’a pas fini de faire couler des litres d’encre.