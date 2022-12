Le film Super Mario s’attire les critiques des fans de Nintendo

Il faut dire que pour Hollywood, il n’y a pas beaucoup de fans plus difficiles à satisfaire que les fans de jeux vidéo, quand vient le temps de refaire en film des jeux qui ont connu un énorme succès. On peut dire qu’ils sont probablement même plus difficiles que les fans de science-fiction ou de fantastique, comme les lecteurs de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux.

Et cette fois-ci, c’est l’acteur Chris Pratt qui y goûte. Le studio hollywoodien Universal vient de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce du film d’animation Super Mario qui va être au cinéma le printemps prochain. Et Chris Pratt, qu’on connaît pour son rôle dans les Guardian of the Galaxy de l’univers Marvel, est celui qui fait la voix de Mario en anglais.

Le hic, c’est que Mario, dans l’imaginaire collectif, a déjà une voix. Elle est haut perchée. Elle est vaguement italienne. Elle est tout sauf la voix que Chris Pratt prête au personnage dans la bande-annonce. Et c’est évidemment ce qui fâche les inconditionnels du petit plombier italien, surtout que les autres acteurs et actrices qui font les voix des autres personnages dans le film semblent avoir mis le paquet pour vraiment mieux « incarner » leur personnage.

Luigi, la princesse Peach et même le méchant dragon-tortue Bowser, ont des voix dans le film qui sont très proches de celles qu’on imagine quand on a joué aux jeux vidéo.

Mais à travers tout ça, la voix très « normale » de Chris Pratt détonne, et probablement pas pour les bonnes raisons. Ce qui fait que dans les instants après la publication de la bande-annonce par Universal, les internautes se sont rués sur les réseaux sociaux pour faire connaître leur mécontentement.

Certains vont jusqu’à dire que la promotion devrait davantage miser sur tous les autres personnages que Mario, sinon ça risque de gâcher le lancement. On a bien hâte de voir si ça va avoir un effet sur les entrées au cinéma quand le film sera en salles en avril 2023.