Grosse augmentation de prix en vue sur les cartes graphiques et les cartes mères.

Si vous avez le projet de magasiner une carte mère ou une nouvelle carte graphique, vous feriez peut-être bien de vous y prendre maintenant! Les prix sont en train de remonter, et elles pourraient littéralement prendre 25% au 1er janvier.

Crédit Image : Capture Powercolor

Cela ne vous a pas échappé pour ceux qui suivent les prix que le tarif des cartes graphique a fait un bond incroyable cette semaine. Alors que l’on pouvait trouver la 6900Xt d’AMD dans les 900$ en fin de semaine dernière pour le modèle de Asrock, le tarif se situe désormais dans les 1400$ pour des modèles similaires. Même chose du côté de la 6800XT, équivalente en performance à la RTX 3080 que l’on pouvait trouver dans les 800$ et qui demande désormais plus de 1200$.

Du côté des cartes mères, la saignée se poursuit. Après une baisse de prix courant novembre, les prix repartent à la hausse, même sur des modèles de génération précédente.

+25% au premier janvier

Alors que les États-Unis avaient exempté les cartes mères et les cartes graphiques du +25% de taxes imposées sur les importations de technologies fabriquées en Chine, cette mesure devrait se terminer le 31 décembre 2022 et le gouvernement américain est resté pour l’instant silencieux quant à sa reconduction.Pour l’instant nous somme dans l’attente, mais il est sûr qu’une telle mesure ajoutée aux augmentations récentes ferait exploser prix qui attendraient des sommets jamais vus. Problème, nombre de sociétés américaines pourraient en pâtir, à commencer par les trois géants que sont AMD, Intel et Nvidia dont la production dépend souvent presque entièrement de la Chine.

Crédit Image : EVGA

Tout le monde sera touché, même indirectement

Nivdia est déjà dans une position difficile, sa RTX 4080 vendue déjà le double du prix de l’ancienne génération est un bide monumental, au point où même les scalpers les revendent au prix où ils les ont achetées. Du côté d’AMD qui a pourtant annoncé des tarifs agressifs sur sa nouvelle génération de cartes graphiques, les revendeurs comptent bien doubler les tarifs, nostalgiques du plus fort de la pénurie de composants où leurs revenus ont explosé.

Les processeurs Intel et AMD vont obligatoirement souffrir du tarif vers lequel s’envolent les cartes mères, tandis que des sociétés américaines comme EVGA et NZXT dont les cartes-mères sont elles aussi fabriquées en Chine risquent également de plonger. Si le but des États-Unis est de tuer ses géants de la technologie, ils ne pourraient s’y prendre mieux. D’ailleurs, Apple risque lui aussi de souffrir de ces augmentations, la marque à la pomme cherche d’ailleurs activement à délocaliser sa production hors de Chine.

Difficile de dire pour l’instant si les États-Unis vont être réceptifs aux arguments de ses géants de la tech. En tout cas une telle taxe liée à l’inflation galopante actuelle et aux licenciements nombreux pourrait être fatale au marché américain et canadien, puisque nous serions également indirectement touchés par cette taxe.

Conclusion, si vous avez une carte mère à magasiner, voire une carte graphique, gardez-vous un peu de temps pour cet achat en fin de semaine!