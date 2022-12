L’expression la plus recherchée en 2022 sur Google est un mot de 6 lettres qu’il faut deviner…

C’est la fin de l’année et c’est l’heure des rétrospectives qui s’amorce. Dans les technos, ça inclut le traditionnel palmarès des expressions les plus recherchées de l’année sur Google et en 2022, le mot le plus populaire a été «Wordle».

On l’a un peu oublié, mais Wordle est ce jeu en ligne très très simple qui est sorti d’un peu nulle part dès les premiers jours de l’année 2022 et qui a pris la planète d’assaut. Le joueur a six chances pour deviner un mot caché de cinq lettres. Ça a été tellement populaire que le New York Times a racheté Wordle pour un peu plus d’un million de dollars en février dernier.

Wordle a donc été l’expression la plus recherchée sur Google cette année au Canada, mais aussi partout ailleurs dans le monde.

D’ailleurs, la popularité de Wordle a aussi entraîné son lot d’imitations et de variations. On en a vu quelques-unes émerger en français, dont « Le Mot Wordle », tout simplement, qui a été très populaire au Québec et en France, mais au Canada anglais, c’est une imitation tout canadienne qui a connu le plus grand succès et qui s’appelle « Canuckle ».

Canuckle tire son nom d’un des surnoms utilisés aux États-Unis pour parler des Canadiens et se présente comme « un jeu de mots quotidien canadien », car il mise justement sur des mots typiquement canadiens pour se distinguer de Wordle. Des mots comme Canoë, Inuit et Igloo, par exemple.

Pour en revenir à Google, les autres expressions les plus recherchées au Canada sont un bon indicateur de ce qui a en bonne partie défini l’actualité mondiale au cours des douze derniers mois. On trouve par exemple « Ukraine » en deuxième position, conséquence de l’invasion russe qui ressemble de plus en plus à un énorme fiasco de la part du président russe Vladimir Poutine.

On trouve ensuite « World Cup », ou « Coupe du Monde », puis Reine Élizabeth, pour la Reine Elizabeth II bien entendu, laquelle on le sait est décédée le 8 septembre dernier à l’âge de 96 ans.