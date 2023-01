La mobilité et le transport électrique seront plus connectés en 2023

Voilà une autre tendance forte au CES en ce moment qui sera aussi importante partout dans le monde au cours des prochains mois. En fait, on parle depuis quelques années déjà du virage électrique du secteur des transports et les années importantes sont les deux ou trois prochaines, en route vers 2025, où les premières cibles contraignantes fixées par les gouvernements entrent en vigueur.

Mais au CES, on voit déjà un peu plus loin que la simple motorisation électrique. On préfère parler de «l’iPhone-isation» de l’automobile et de comment les véhicules ressemblent de plus en plus à des énormes téléphones intelligents sur quatre roues.

Au premier coup d’œil, cette tendance là se traduit par une augmentation assez importante du nombre d’écrans qu’on trouve à bord des véhicules. On a le système multimédia dans la console centrale à l’avant et les cadrans derrière le volant, qui sont déjà des écrans dans bien des véhicules récents. Mais on en verra apparaître de plus en plus du côté passager et à l’arrière, sur la banquette.

On le voit déjà avec les systèmes CarPlay d’Apple et Android Auto de Google, ces écrans là vont permettre de personnaliser l’apparence de son véhicule et aussi d’accéder à du divertissement et à de l’information à tout moment. On pourra aussi faire du magasinage en ligne directement à bord de son auto. Au CES, on parle du «marketplace automobile» comme du futur du commerce électronique.

On pourra payer pour son café avant de passer au service au volant!

Encore une fois, on prépare le terrain pour autre chose de plus gros encore : la voiture par abonnement. Cette idée de pouvoir envoyer à tous les mois une facture aux automobilistes pour les services qu’ils utilisent à bord de leur voiture fait saliver les constructeurs.

En plus de payer pour la voiture, il faudra peut-être bientôt payer tous les mois pour avoir accès à un système de navigation qui s’adapte en temps réel en fonction de la circulation, ou pour une aide à la conduite plus avancée que le seul régulateur de vitesse.

Ça se peut qu’on doive payer tous les mois pour nos sièges chauffants. BMW l’envisage déjà!

Bref, ça s’en vient, et c’est probablement le côté obscur de la voiture électrique…