Le CES 2023 marque un retour à la normale pour l’industrie des technologies

Après une édition 2022 à moitié annulée et une édition 2021 entièrement en ligne, le CES 2023 se fait essentiellement en personne et veut marquer un certain retour à la normale.

Les organisateurs annonçaient un retour massif des exposants et s’attend à ce qu’environ 100 000 personnes se déplacent à Las Vegas cette semaine. On annonçait aussi environ 3000 journalistes présents pour la journée des médias.

Ce sont des chiffres qui rappellent les meilleures années du CES et qui flirtent avec les sommets d’achalandage établis en 2019 et 2020. Mais pour y être en personne, on voit mal où sont cachés tous ces gens.

Une des pires traditions du CES est qu’il faut toujours faire la file, pour accéder aux salles de conférence, aux kiosques des exposants, ainsi de suite. Et à date cette année, on n’a vu aucune file. En aucun moment est-ce qu’on a attendu pour entrer dans une salle.

En fait, étant donné qu’il y a parfois des conférences de presse qui ont lieu en même temps, les organisateurs tentent de nous attirer vers une ou l’autre des conférences, tellement il y a peu de gens qui viennent les voir. Cela étant dit, les grosses journées de la conférence sont encore à venir, vendredi et samedi.

Bref, c’est pas mal plus tranquille que par le passé cette année au CES. Il faut dire que l’événement est en bonne partie diffusé sur le Web également, ce qui rend le déplacement moins obligatoire.

Ça n’empêche pas le CES d’être un événement phare qui donne un peu le ton de ce qui sera la tendance dans les technos cette année. Le CES est organisé par le CEA, le principal regroupement du secteur des technos d’Amérique du Nord. Il sait donc très bien ce qui se passe dans l’industrie.