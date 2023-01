Garer sa voiture en ville rendu plus facile par Apple Plans

Ce sera plus facile pour les propriétaires d’un iPhone, à tout le moins, étant donné qu’Apple vient d’annoncer son intention d’intégrer un service de repérage des stationnements libres à son application de navigation routière «Maps», ou «Plans», comme on l’appelle en français.

Ce service est fourni par une société qui s’appelle SpotHero et qui possède de l’information sur la disponibilité des places de stationnement dans plus de 8000 locations au Canada et aux États-Unis. Cela comprend plusieurs lieux au Québec, même si pour le moment c’est plus limité chez nous. Par exemple, à Sherbrooke, SpotHero peut aider à trouver une place dans stationnement privé, comme ceux des hôtels, mais pas nécessairement des stationnements sur rue avec parcomètre.

Mais ça pourrait changer bientôt, étant donné que dans les grandes villes américaines, comme à New York, par exemple, SpotHero, et donc l’application Plans d’Apple, devrait inclure la plupart des formes de stationnement disponibles.

Mieux encore, il sera possible de trouver un stationnement en fonction de différents critères. Les propriétaires d’un véhicule électrique pourront savoir où trouver une borne de recharge publique, notamment. On pourra aussi filtrer les places disponibles selon leur accessibilité, pour les gens en chaise roulante, et ainsi de suite.

Naturellement, il sera aussi possible dans la plupart des cas de réserver une place à l’avance. Il n’y a pas grand-chose de plus frustrant quand on doit se rendre quelque part que de voir la place de stationnement qu’on convoitait être occupée par quelqu’un d’autre au moment où on s’approche de la place en question…

Bref, c’est gratuit, et ça se trouve dans l’application Plans des plus récents iPhone. Il suffit de faire la mise à jour pour y avoir droit.