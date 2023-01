Apple lance des nouveaux Mac Mini et MacBook Pro à processeur M2

C’est une annonce en apparence mineure qu’a fait Apple mardi, mais on a quand même droit à deux nouveaux appareils et deux nouveaux processeurs, pour un total d’au moins cinq configurations différentes. Mais en gros, ce qu’il faut retenir, c’est qu’Apple a mis à jour son Mac Mini, un ordinateur de bureau qui est supposé se vendre à un prix raisonnable, et son MacBook Pro, en version à écran de 14 pouces ou de 16 pouces, au choix.

Apple a aussi présenté une nouvelle version de son enceinte connectée plein format HomePod. Celle-ci est très similaire au modèle vendu jusqu’en 2021, mais coûtera un peu moins cher et aura des fonctions de maison connectée un peu plus évoluées.

Pour leur part, les deux nouveaux Mac héritent de processeurs appelés M2 Pro et M2 Max, qui sont des versions plus puissantes du processeur M2 d’abord présenté l’an dernier au moment de lancer le MacBook Air, un autre portable Mac mais meilleur marché que le MacBook Pro.

Dans le cas du Mac Mini, on a aussi revu son prix légèrement à la baisse. Il va se vendre à partir de 800$ au Canada, quelque part en février. En plus des nouveaux processeurs M2, qui lui permettent d’avoir plus de mémoire vive, il a droit à des ports USB Thunderbolt 4 très rapides, à une antenne WiFi 6E et supporte la version 5.3 du protocole Bluetooth. Pour un ordinateur de bureau de base, c’est quand même une belle fiche technique.

Le MacBook Pro à processeur M2 est offert en deux versions, à écran de 14 ou de 16 pouces. La plus grande nouveauté est leur autonomie, qui passe à 18 et 22 heures, respectivement, à un niveau de puissance qui n’est pas minimisé quand on les débranche d’une prise murale. Le gain de puissance dans leur cas serait de 25% par rapport aux MacBook Pro de génération précédente. Apple dit que ses Mac à processeurs M2 sont 2,5 fois plus puissants qu’un portable équivalent à système Windows qui serait doté des meilleurs processeurs Intel.

Un détail très attrayant à propos des MacBook Pro est la qualité de leurs accessoires, aussi : l’écran est lumineux et détaillé et surtout, le système de son stéréo et le micro sont de très bonne qualité, que ce soit pour faire des appels vidéo ou pour regarder des vidéos.

Dans tous les cas, leur prix de détail est lui aussi assez élevé. Ça démarre à 2600$ pour le MacBook Pro de 14 pouces et à 3200$ pour celui de 16 pouces.

Il faut le dire, ces deux portables-là s’adressent surtout à une clientèle de professionnels du son et de l’image, du jeu vidéo ou de la programmation d’applications mobiles.

Pour tous les autres amateurs d’Apple, c’est le Mac Mini qui semble le Mac le plus attrayant…