OnePlus 11 et Buds Pro 2: au tour d’Android adopter l’audio spatial

Si vous demandez pourquoi on en parle, on vous le dit tout de suite : l’audio spatial est la saveur du mois (depuis plusieurs mois déjà…) dans le marché de la mobilité informatique. Ça fait environ deux ans déjà qu’Apple pousse fort sur cette forme sonore pour essayer de démarquer ses écouteurs AirPods ainsi que son service musical Apple Music des produits concurrents.

C’est aussi quelque chose qui est très apprécié du côté des casques et des applications de réalité virtuelle, étant donné que l’audio spatial, c’est essentiellement une façon de projeter le son de façon à le rendre directionnel. Autrement dit, la source sonore reste fixe dans l’espace, que ce soit devant ou derrière soi, sur notre gauche ou sur notre droite, même si on bouge la tête.

Et, bref, là, l’audio spatial va faire partie des nouveautés qui sont mises de l’avant sur la prochaine version du système mobile Android, de Google, soit Android 13. Et des écouteurs sans fil officiellement compatibles avec l’auto spatial sur Android commencent à voir le jour. Une nouvelle paire va être officiellement dévoilé le 7 février prochain par le fabricant chinois OnePlus.

C’est à ce moment-là que OnePlus va présenter la prochaine version de son téléphone, appelée OnePlus 11, et c’est aussi ce jour-là qu’on va voir la deuxième génération de ses petits écouteurs sans OnePlus Buds Pro 2.

Ce sont ces écouteurs-là qui vont être compatibles avec l’audio spatial. Il faut toutefois faire une précision : les écouteurs Pixel Buds Pro que Google a lancés cet automne peuvent eux aussi produire de l’audio spatial, mais ils ont besoin d’une mise à niveau.

Les Buds Pro 2 de OnePlus vont l’offrir dès leur sortie de la boîte. OnePlus leur ajoute aussi ses propres algorithmes qui, dit-on, vont rendre cet environnement sonore plus immersif.

On n’a pas encore les autres détails à propos de ces nouveautés, comme par exemple, leur prix, mais on va en savoir un peu plus le 7 février prochain.

Ce qu’on sait, par contre, c’est qu’on n’a pas fini d’entendre parler d’audio spatial…