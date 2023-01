Un «dictionnaire de l’IA» en français voit le jour

Pour nous encourager d’arrêter de parler de deepfake, de big data ou de chatbots, Patrick Drouin et Claude Coulombe, un professeur en traduction et un autre en physique et en informatique à l’Université de Montréal ont dirigé la création d’un tout nouvel ouvrage qui s’intitule « Les 101 mots de l’intelligence artificielle, petit guide du vocabulaire essentiel de la science des données et de l’intelligence artificielle».

Le petit livre de 96 pages a été créé pour le compte d’un organisme à but non lucratif qui s’appelle DataFranca qui s’est donné pour mission de faire plus de place pour le français dans les domaines de la recherche scientifique en particulier et des technologies en général.

Comme son titre l’indique, ce lexique comprend 101 entrées en français et en anglais de termes qui touchent évidemment au développement de l’intelligence artificielle, qui on le sait évolue à une très grande vitesse et surtout, qui évolue d’abord et avant tout en anglais.

Alors, ne dites plus « chatbot » ni même « agent conversationnel » ce qui, on s’entend, est quand même pas mal long à dire, mais allez-y avec « dialogueur », pour parler de ces boîtes de clavardage qui offrent un service à la clientèle entièrement automatisé sur de nombreux sites web.

De la même façon, les deepfakes, ces vidéos truquées qui font dire des choses de façon purement artificielle à des gens qui n’ont jamais réellement prononcé ces paroles, deviennent en français des «hypertrucages». Enfin, le big data, sans qui l’intelligence artificielle serait impossible, ne se dit plus «mégadonnées», parce que « méga», ça vient du grec et ça veut seulement dire «un millions», ce qui en informatique n’est plus un nombre si «big» que ça. On revient plutôt à l’expression «données massives», qui est plus général.

Et ça continue comme ça sur 98 autres expressions du moment. C’est assez pratique, et si ça ne suffit pas, sachez aussi que DataFranca a mis en ligne un « wiki », un lexique comprenant 5500 expressions liées à la technologie, et qui est donc pas mal plus complet.

Ma seule déception : je n’ai pas trouvé d’équivalent en français pour l’expression «screen door effect», qui qualifie les écrans pas assez détaillés sur lesquels on peut percevoir l’espace entre les pixels, ce qui crée une fine grille noire qui rappelle ce qu’on voit quand on regarde à travers une porte moustiquaire.

Ce sera peut-être pour la prochaine édition…