On a des mauvaises nouvelles pour le métavers…

Il semble que le métavers en général et la réalité virtuelle en particulier ne suscitent pas l’engouement que prévu par les supporters de ces nouvelles technologies.

C’est en tout cas ce qu’indique la plus récente décision de Sony, qui aurait décidé de couper de moitié la production du casque de réalité virtuelle PSVR2, qui est conçu pour fonctionner avec la console PlayStation 5 et devrait normalement être mis en marché à la fin février.

Le PSVR2 est un superbe appareil de réalité virtuelle. Il remplace le PSVR de première génération qui était vendu dans le passé et a été annoncé en grande pompe avant Noël. Sony a débuté les précommandes par la suite et là, ce qu’on apprend, c’est que beaucoup moins de gens que prévu auraient décidé de précommander leur propre PSVR2.

Résultat : Sony a donc décidé de produire 1 million d’exemplaires de son PSVR2, plutôt que les 2 millions de casques qui étaient au programme.

Il y a de bonnes raisons qui expliquent pourquoi le PSVR2 est moins populaire que prévu. D’abord, il coûte 750$, en plus du prix de la console PS5. C’est beaucoup. Surtout que le casque n’est pas compatible avec les jeux en réalité virtuelle conçus pour le casque précédent, le PSVR. Donc, un casque qui coûte cher, sans contenu, ça fait dur.

Ensuite, il semble y avoir depuis quelques mois un désintérêt plus généralisé envers la réalité virtuelle et les univers numériques immersifs, ce dont on parle quand on parle du fameux métavers.

Dans deux semaines à San Francisco aura lieu une importante conférence sur le jeu vidéo appelée GDC, pour Game Developers Conference. Pour mousser l’intérêt envers l’événement, ses organisateurs ont publié il y a quelques jours le résultat d’un sondage auprès de 2300 créateurs de jeu vidéo. Ce qu’on y voit, c’est que 48% des répondants disent ne pas croire dans le métavers.

Autrement dit, un créateur de jeux vidéo sur deux ne pense pas que le métavers va remplir ses promesses. C’est décevant. C’est doublement inquiétant étant donné que dans le même sondage mené un an plus tôt, ils étaient 33% seulement à ne pas croire dans le métavers.

On verra bien à plus long terme si la technologie se raffine assez pour renverser la tendance, mais pour le moment, disons que ça ne regarde pas très bien pour la réalité virtuelle…