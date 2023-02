Test du jeu Fire Emblem: Engage – S’engager sans être émerveillé

Considérée niche pendant des décennies, la franchise Fire Emblem a connu un nouvel engouement depuis la parution de l’excellent Fire Emblem: Awakening. Depuis, un nouveau public a pu plonger dans cette saga et apprécier à la fois le côté militaire ainsi que la dimension sociale de la série. Avec Fire Emblem: Engage, Intelligent Systems avait fort à faire pour surpasser ce que Fire Emblem: Three Houses avait réussi à accomplir. Or, disons qu’on se retrouve quelque peu mitigés devant le résultat présenté.

Disponible sur: Nintendo Switch

Prix: 79,99$ + txs

Un dragon divin sans intérêt

Fire Emblem: Engage nous plonge dans la peau d’Alear, un dragon divin contenu dans la forme d’un humain. Alors que vous deviez protéger le continent d’Elyos, un redoutable combat contre un dragon maléfique vous a malencontreusement plongé dans un sommeil de 1 000 ans. Pire, lorsque vous êtes réveillé par vos disciples, vous êtes amnésique, ne vous rappelant plus du tout de qui vous êtes ni de la portée de vos pouvoirs. Rapidement, vous devrez vous allier à ceux vous servant et retrouver votre puissance divine puisqu’une menace d’antan menace de ressurgir afin de libérer sa colère sur vous et tous ceux vous vouant un culte.

À prime abord, l’histoire de Fire Emblem: Engage peut sembler fort intéressante. Le problème est qu’elle est mal développée, et ce à deux niveaux. En effet, si l’intrigue de base semble annoncer un scénario poignant, elle nous fait uniquement languir vers des rebondissements qui n’arrivent jamais. Résultat: l’histoire ne dépasse jamais que le simple combat éternel entre le bien et le mal tout en mettant de l’avant des intrigues aux conclusions prévisibles.

L’autre grande lacune scénaristique de Fire Emblem: Engage se situe dans le développement de ses personnages. En fait, contrairement à plusieurs autres jeux de la série, on ne s’attache aucunement aux héros proposés. Tous s’avèrent plus classiques et banals les uns des autres tandis que les dialogues entre les héros tombent plus souvent qu’autrement à plat. Contrairement à Fire Emblem: Three Houses, la dimension sociale s’avère ennuyeuse et fastidieuse tant on n’a aucune envie d’en savoir plus sur ceux combattant avec nous. Au bout de quelques heures de jeu, vous en viendrez à anticiper avec ennui les segments sociaux entrecoupant les batailles tant l’attachement qu’on ressent envers les personnages du jeu est inexistant.

C’est dommage puisque Fire Emblem: Engage propose de retrouver plusieurs héros bien connus des précédents Fire Emblem. Sous forme fantomatiques, ces héros des précédents opus vous viendront en aide lors des combats tout en échangeant avec Alear afin de le guider. S’il est vrai qu’il est agréable de revoir des personnages tels que Marth, Byleth, Celica, Ike, Lucina, Roy ou Corrin, le fait demeure que le scénario manque de finition et qu’encore une fois, les dialogues tombent à plat. Malheureusement, même le plaisir de retrouver des héros du passé ne peut totalement camoufler cette grande lacune.

Retour à des combats un peu plus classiques

Bien qu’elle ne soit pas la série de jeux de rôle tactiques la plus étoffée sur le marché, Fire Emblem a toujours été reconnue pour mettre de l’avant des combats stratégiques agréables étant faciles à prendre en main tout en demeurant difficiles à maîtriser. À cet effet, Engage retourne aux racines de la série en offrant des combats beaucoup plus similaires à ceux que l’on retrouvait à l’époque.

En outre, le terrain occupe une place plus importante qu’au sein des derniers jeux. Vous devrez veiller à bien placer vos unités afin que le type de terrain sur lequel l’une d’elles se trouve puisse lui donner un sérieux avantage. Par exemple, un simple buisson peut faire une énorme différence en permettant d’accentuer considérablement le pourcentage d’esquive de votre soldat, vous donnant ainsi une plus grande chance d’attaquer sans subir de dégâts en retour.

Le fameux triangle hache-épée-lance est également de retour. Néanmoins, l’impact de ce dernier est également plus important qu’au sein d’autres jeux. En effet, si vous attaquez un adversaire avec une arme ayant l’avantage sur celle qu’il possède, vous l’empêcherez automatiquement de contre-attaquer pour le tour en cours. Il en va de même pour d’autres sortes d’armes comme les sorts magiques et les arcs. À vous de bien positionner vos unités tout en tirant avantage des particularités du terrain et des mécaniques de jeu pour vous en tirer le mieux possible !

Fire Emblem: Engage permet aussi d’améliorer ses unités de différentes façons. En outre, comme dans tout bon jeu de la série, vous acquérez de l’expérience lorsque vous combattrez. Vous pourrez aussi vous acheter des armes entre deux combats au village de Somniel et participer à toute une série de mini-jeux afin d’accentuer les capacités de vos personnages. Si certains d’entre eux sont plutôt inintéressants, l’investissement en temps en vaudra la peine puisqu’ils rendront vos soldats plus forts en prévision de la prochaine bataille. Dommage qu’encore une fois, ces activités connexes aux batailles paraissent être du remplissage plutôt que du divertissement.

Des anneaux pour les dominer tous

La grande nouveauté de Fire Emblem: Engage est sans aucun doute les anneaux, qui font étrangement penser aux anneaux de pouvoir du Seigneur des Anneaux. En effet, ce sont par ces anneaux que d’anciens héros reviennent à la vie et peuvent vous aider lors des combats. Au total, une douzaine d’entre eux pourront être récoltés, certains obligatoires et d’autres facultatifs.

Les anneaux ajoutent une couche de profondeur aux combats en ce sens qu’ils vous permettent d’utiliser les capacités d’anciens héros de Fire Emblem afin de les ajouter à celles de vos personnages. En plus de pouvoir attaquer en double, les anneaux vous donneront accès à toute une série d’avantages, incluant de nouvelles techniques et même la possibilité de changer votre arme pour celle de l’esprit vous accompagnant. C’est fort utile pour avoir l’avantage en combat tout en ne nous limitant par à une arme précise par personnage.

Par ailleurs, les anneaux vous permettront de fusionner temporairement avec un héros de la série afin de révéler votre forme divine. Votre puissance s’en trouvera décuplée pendant un court moment, ce qui vous incitera à utiliser cette option aux moments opportuns. Qui plus est, à force de combattre avec l’esprit d’un anneau, votre lien avec celui-ci s’accentuera. Tout comme au sein d’autres Fire Emblem, plus votre affinité sera élevée, plus vous débloquerez de techniques puissantes avec un héros d’un précédent volet de la franchise.

D’autre part, ceux craignant que toutes ces options puissent rendre le jeu trop facile n’ont pas à avoir peur. Fire Emblem: Engage est un jeu plutôt corsé, les ennemis frappant notamment plus fort qu’au sein d’autres opus. Qui plus est, vous avez encore le choix de paramétrer la difficulté du jeu en choisissant non seulement un de plusieurs niveaux de difficulté, mais en activant aussi le mode de mort permanente faisant en sorte que vous perdrez un soldat pour toujours s’il meurt au combat. Au mode de difficulté le plus élevé, activer cette option vous donnera du fil à retordre !

Nouvelle couche visuelle et doublage en demi-teinte

En terminant, Intelligent Systems a apposé une magnifique couche de vernis afin de matérialiser ce nouveau Fire Emblem. Jamais un jeu de la série n’a été aussi éclatant et coloré jusqu’à présent. Si vous êtes un amateur d’anime, vous apprécierez notamment la modélisation des personnages ainsi que les splendides animations développées pour ces derniers. Certes, ce n’est pas un jeu nous jetant par terre par sa beauté visuelle, mais il n’en demeure pas moins fort agréable à regarder en raison de cette nouvelle direction artistique.

Côté sonore, le résultat est un peu plus mitigé. La musique orchestrale est excellente, mais la performance des acteurs s’avère être inégale. En effet, plusieurs dialogues du jeu semblent robotisés tant il y a un manque de conviction dans les intonations de voix des acteurs. Déjà que les échanges sont particulièrement ennuyants dans l’ensemble, disons que certaines performances d’acteurs n’aident en rien pour contrer notre ennui lorsque deux personnages se parlent.

Devriez-vous y jouer ?

Au niveau des combats, Fire Emblem: Engage renoue avec les racines de la série tout en proposant de belles nouveautés. En mettant de l’avant une importance plus élevée à certains aspects classiques des combats comme le terrain ou encore l’avantage d’une arme par rapport à une autre, Intelligent Systems a réussi à développer des batailles prenantes dont le plaisir est décuplé par les possibilités conférées par les nouveaux anneaux.

Or, c’est une fois à l’extérieur des combats que l’expérience se gâche. Le scénario est aussi prévisible que soporifique tandis que les personnages sont plus souvent qu’autrement inintéressants. Sur la trentaine d’heures pour terminer la campagne, je ne peux pas affirmer que j’ai eu du plaisir d’un bout à l’autre tant les segments davantage axés sur la socialisation m’ont ennuyé.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un bon Fire Emblem étant sauvé par son côté militaire, mais qui n’arrive pas à détrôner certains jeux de la série lancés au cours des dix dernières années.