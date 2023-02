Au tour de la marque chinoise OnePlus de lancer un nouveau téléphone

Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui détestent leur téléphone intelligent : le OnePlus 11, le nouveau téléphone de la marque chinoise OnePlus, promet que vous pourrez faire quatre mises à niveau de son système Android tout à fait gratuitement et sans souci, avant que le logiciel ne soit plus supporté par le fabricant.

Cela signifie que le téléphone sera en mesure de durer quelques années de plus que les autres téléphones Android. D’ailleurs, OnePlus a confirmé cette compatibilité avec les quatre prochaines générations d’Android en même temps que Samsung a fait la même promesse pour son Galaxy S23, qui a été lancé la semaine dernière.

C’est vraiment la plus importante nouveauté présentée par le OnePlus 11, donc, qui a été dévoilé mardi. L’appareil ressemble beaucoup au OnePlus 10 Pro, qui a été lancé il y a un an.

Ce n’est pas la seule nouveauté, cela dit. On trouve entre autres un nouvel arrangement de la caméra numérique, à l’arrière du téléphone, qui est une gracieuseté du fabricant d’appareils photo suédois Hasselblad. On a droit à trois objectifs, dont un grand angle et un téléobjectif 2x qui produisent des photos extrêmement détaillées et très fidèles à la réalité.

On a aussi droit à un nouveau processeur de la société Qualcomm, appelé Snapdragon 8 Gen 2. OnePlus propose deux niveaux de puissance sur ce processeur : un mode normal et un mode de performance qui plaira aux amateurs de jeu vidéo sur mobile. Les premiers tests confirment que c’est un des téléphones les plus puissants sur le marché à l’heure actuelle.

Enfin, OnePlus a grandement optimisé l’affichage et la batterie de son téléphone pour en maximiser l’autonomie. L’écran de 6,7 pouces est lumineux et détaillé et on peut le laisser activé en permanence, mais le téléphone n’a pas besoin d’être chargé plus d’une fois par jour.

En plus, OnePlus fournit un chargeur de 100 watts hyper rapide, ce qui compense pour l’absence de recharge sans fil, chose que bien des téléphones de cette catégorie proposent.

Cela dit, pour 1000$, le OnePlus 11 est un téléphone qui devrait faire plaisir à ses propriétaires maintenant, et pour plusieurs années à venir…