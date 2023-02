Les ventes de matériel PC au plus bas depuis 20 ans tandis que 30% des comptes PS5 proviennent de nouveaux joueurs, la chute du PC ? 

Les PC sont-ils rendus trop dispendieux ? Avec 30% de nouveaux utilisateurs, la PS5 réalise une excellente performance, au détriment du PC ?

Crédit Images : Captures Newegg et Best Buy par Branchez-Vous

C’est lors d’une présentation au sujet du troisième trimestre 2022 que Sony a partagé cette statistique très intéressante comme le rapportent VGC et Overclocking.com. Selon Sony, 30% des comptes sur PS5 proviennent de personnes qui n’avaient pas de PS4. Bien sûr, il faut prendre en compte que Sony a sûrement inclus les comptes créés dans le but de jouer dans une autre région ou pour un membre de sa famille.

Il n’empêche que l’on ne peut attribuer uniquement ce 30% aux PS5 ayant plusieurs comptes. Il semblerait également que les joueurs PC reviennent sur console, en témoigne les ventes de cartes graphiques au plus bas depuis plus de 20 ans. Jamais il ne s’est vendu aussi peu de cartes graphiques, qui pour rappel sont arrivées sur le marché il y a un peu plus de 20 ans, une époque où les PC de jeux étaient infiniment moins nombreux.

Nvidia est devenu inabordable, et ce n’est pas mieux chez AMD

Les nouvelles RTX 4080 et 4070 Ti de Nvidia peinent à se vendre. À tel point que quelques jours après le lancement de la 4070 TI, on trouvait déjà des réductions de plus de 150$ sur la plupart des modèles. À 1800$ la RTX 4080 et 1300$ la 4070 Ti, on ne se bouscule pas vraiment pour les acheter.

Il faut dire que Nvidia a pratiquement doublé les prix de sa nouvelle génération. Là où la RTX 3080 avait été annoncée à 699$ US pour remplacer la RTX 2080 vendue 799$ US, la RTX 4080 atteint les 1199$ US.

Seule exception, la RTX 4090 dont le prix s’étale entre 2249$ et 2900$ selon modèle se vend bien mieux, mais son cas est différent. Ceux qui ont les moyens de mettre 2000$ dans une carte graphique préfèrent mettre 500$ de plus pour avoir le meilleur, surtout que les performances de la 4090 sont bien supérieures à celles de la 4080. Du côté des professionnels, la RTX 4090 sera rapidement remboursée, autant opter pour la plus puissante.

Chez AMD, la situation n’est pas meilleure. La 7900XTX qui représente le haut de gamme se vend peu. À 1600$ en moyenne la carte graphique, seuls trois modèles sont achetés en majorité (Asus TUF, Sapphire Nitro+ et MSI Game Trio). Quant à la 7900XT, ceux qui ont magasiné des 6900XT ne voient pas l’intérêt d’aller dépenser 1300$ pour une carte graphique à peine 6% plus puissante que la leur.

Et ne pensez pas que l’entrée de gamme sera mieux traitée, en coulisse on parle déjà de RTX 4060 à plus de 600$ CAN. Pour rappel, en 2018 on trouvait les RTX 2060 autour de 320$, alors que la RX 580 d’AMD aussi puissante que la GTX 1070 était vendue 250$… une autre époque.

Des cartes mères dont les prix s’envolent

Du côté des cartes mères compatibles AMD, les prix ont plus que triplé sur sa nouvelle plateforme AM5 y compris dans l’entrée de gamme. La seule solution proposée par AMD sera de lancer les A 620, des modèles cheaps au possible à peine capables de faire tourner les processeurs les moins énergivores. Autrement, une bonne carte mère d’entrée de gamme comme la Asus Prime qui coutait entre 120 et 150$ demande maintenant 350$. Si vous voulez du milieu de gamme, comptez entre 400 et 900$ la carte mère, et bien sûr le haut de gamme qui se magasinait entre 400 et 500$ il y a un an coute plus de 1000$.

Chez Intel, la situation est meilleure. Les cartes mères vendues entre 300 et 400$ restent dispendieuses, mais sont plus accessibles que chez AMD. Par contre, elles ne sont pas évolutives contrairement aux cartes mères compatibles AMD, et à la veille du lancement des Core de 14e génération, on espère que les prix ne vont pas suivre AMD.

Processeurs, boitiers, alimentations, la valse des prix

Imaginez qu’on ne vous ne vous parle que des produits qui ont le plus augmenté, mais ce n’est pas mieux du côté des processeurs, en particulier du côté de la nouvelle génération 7000 d’AMD qui doivent leur baisse de prix du fait que les stocks s’empilent sans trouver preneur. Excepté la mémoire, les SSD et les disques durs en perte de vitesse pour ce dernier, les prix se sont envolés. Vous l’aurez donc compris, jouer sur PC est devenu un luxe. Quand un ordinateur équipé d’une RTX 2070 Ti se vendait dans les 1300$ il y a quatre 4 ans, c’est plus de 2500$ qu’il faut compter au bas mot désormais, le 1300$ allant à lui seul dans la carte graphique.

Des consoles finalement accessibles ?

Avec cette envolée des prix, la PS5 à 700$ et la Xbox Series X à 600$ deviennent d’un coup drôlement accessibles et offrent un rapport performance/prix à des années-lumière du PC.

Si le PC a toujours été plus cher à l’achat qu’une console, jusque-là les joueurs se rattrapent en partie sur le prix des jeux, tandis que la différence de tarif du milieu/haut de gamme PC face aux consoles était acceptable financièrement et donc totalement justifié par le niveau de confort/performance procuré. Désormais, une carte graphique d’entrée de gamme comme la RTX 3060 dont les performances et le visuel différent peu en 4K d’un jeu sur PS5 ou Xbox Series X est vendue le même prix qu’une console. Et on parle juste de la carte graphique, pas du reste du PC qui vient autour.

Il n’est donc pas étonnant de voir sur Redditt et dans les forums de nombreux billets ou commentaires de joueurs qui sont passés sur console pour des raisons économiques. Il faut dire que si vous voulez un vrai PC Master Race pour faire tourner vos jeux en 4K à 100 FPS, comptez 4000$ au bas mot! Vous vous contentez du milieu de gamme ? 2500 à 3000$ devraient suffire, il n’y a plus aucun bon sens dans ces tarifs!

Quelles sont les raisons?

Difficile d’expliquer de telles hausses par la guerre en Ukraine ou l’inflation, mais on peut considérer plusieurs pistes, et en premier lieu une part d’avidité. Lors de la pénurie de cartes graphiques de 2021 due au boom de l’Euthereum. Nvidia tout comme AMD ont vu des joueurs qui magasinaient des cartes graphiques d’ordinaire à 500$ dépenser jusqu’à 1400$ pour se procurer un nouveau modèle au plus fort de la pénurie. Nvidia a d’ailleurs fait ses calculs et estimé que les joueurs dépensaient désormais 300$ US de plus, et il ne serait pas étonnant qu’elle vise tout comme AMD les joueurs fortunés qui n’auraient pas mis 1400$ dans une carte graphique il y a quatre ans, mais qui s’y sont résignés.

Cerpendnant, cette hausse des tarifs n’est pas sans entrainer un problème de stocks qui s’accumulent. D’un autre côté, Nvidia n’aide pas trop et laisse penser que la société s’engraisse sur le dos des joueurs. Lorsque la 4080 12GO a été renommée 4070Ti, elle a perdu 100$ US au passage, et si on ajoute les spéciaux accordés sur la 4070Ti parce que toujours trop chère, c’est plus de 300$ baisse qu’a subit cette carte depuis son annonce.

Galavanisée par la vente de cartes graphiques aux mineurs, Nvidia a payé 6.9 milliards de dollars US auprès de TSMC afin de réserver des lignes de production en 5 nanomètres. Si le minage a chuté, les cartes graphiques sont désormais largement utilisées dans le domaine de l’IA. Il faut d’ailleurs 10 000 cartes graphiques pour faire tourner ChatGPT, tandis que la prochaine version devrait en utiliser 30 000. Cependant, comme le client final paie l’investissement de Nividia, le prix s’est répercuté sur les cartes graphiques.

Enfin l’augmentation du coût des matériaux participe physiquement à augmenter le prix des cartes graphiques. Par exemple, le cuivre a subi une hausse de 10%, et ce n’est rien côté de l’aluminium qui a vu son tarif doubler, passant de 2000$ US à près de 4000$ US la tonne.

Au final, même si Sony a dû réajuster le prix de sa console contrairement à Microsoft, ces deux consoles offrent un rapport performance/prix désormais record comparé aux PC. Il n’est donc pas étonnant de voir les joueurs PC aller vers les consoles. D’un autre côté, les ventes en berne des fabricants de matériel informatique vont commencer à peser du côté des stocks, et à titre personnel, si vous voulez rester sur PC, je vous conseille de garder vos sous et d’attendre les soldes et immanquables déstockages qui se produisent avant le lancement d’une nouvelle génération ou le renouvellement de mi-génération.

