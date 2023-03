Slack adopte ChatGPT pour qu’elle réponde à vos messages à votre place

C’est en tout cas l’intention de Salesforce, à qui appartient Slack. Slack pour ceux qui ne l’utilisent pas a été massivement adopté ces dernières années comme outil de clavardage et de gestion des tâches au travail. C’est avant tout un gros forum de discussion à la fois public et privé où les travailleurs d’une même organisation peuvent échanger entre eux, en public ou en privé, s’envoyer des documents, planifier des projets, et ainsi de suite.

Et là, ce sera désormais un moyen de répondre à ses collègues sans avoir à réellement le faire, puisque la tâche de ChatGPT dans Slack va être de rédiger des réponses à votre place quand quelqu’un vous écrit.

Dans un premier temps, l’intelligence artificielle va lire tout ce que vous avez écrit sur Slack dans ses salles de discussion. Elle pourra d’ailleurs vous résumer des discussions longues que vous auriez manquées, ce qui risque d’être assez pratique.

Mais ça va lui permettre d’apprendre à mieux connaître votre rôle et vos projets au sein de l’entreprise, puis de mieux imiter votre style de réponses écrites.

Car ChatGPT va ensuite pouvoir rédiger des messages automatiquement. Cela dit, ils ne seront pas envoyés automatiquement. Vous devrez les relire et confirmer que ce qui s’y trouve est correct. Slack présente donc ChatGPT comme un assistant de rédaction qui propose des messages mais que l’utilisateur doit approuver.

C’est un peu rassurant. Mais ce n’est pas tout! Car ceux qui connaissent Slack savent qu’on peut connecter d’autres applications à la plateforme pour les gérer à partir de Slack. Et parmi ces applications se trouvent des services de courrier électronique.

Et là encore, il sera possible d’utiliser ChatGPT pour automatiser la rédaction de vos messages. Autrement dit, vous pourrez non seulement utiliser ChatGPT pour écrire vos messages dans Slack, mais vous pourrez aussi demander à ChatGPT d’écrire vos courriels à votre place.

Évidemment, ça va être présenté comme un moyen d’améliorer votre productivité. Mais il va arriver un moment donné où ChatGPT va écrire des messages qui seront lus par ChatGPT et auxquels ChatGPT va répondre toute seule, et là, on aura un grave problème…