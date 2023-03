Microsoft lancerait son propre App Store sur l’iPhone

On reste dans le thème du jeu vidéo étant donné que Microsoft est sur le point de procéder à l’acquisition du géant du jeu vidéo Activision Blizzard, une transaction qui pourrait lui coûter 75 milliards $US, ce qui est une somme énorme. Surtout, ça donnerait à Microsoft l’occasion de prendre de l’expansion là où on ne l’attendait peut-être plus vraiment : dans le marché des applications mobiles.

Encore plus surprenant, cette expansion pourrait se faire sur l’iPhone, d’Apple.

Car en vertu d’une nouvelle loi européenne, Apple, comme Google d’ailleurs, devra faire de la place sur ses appareils mobiles pour des boutiques d’applications autres que son propre App Store. Pour Google, le Play Store n’est déjà pas exclusif sur les téléphones Android, mais pour Apple, c’est tout un changement étant donné que son App Store avait jusqu’ici le monopole des applications qui s’installent sur ses iPhone et ses iPad.

Or, dès que ce sera possible, Microsoft souhaite justement proposer sa propre boutique d’applications sur l’iPhone. Et ces applications là seront principalement des jeux vidéo qui sont pour le moment distribués par Activision Blizzard.

C’est ce que le grand patron de la division de jeu vidéo chez Microsoft a annoncé plus tôt cette semaine. Évidemment, Microsoft espère générer rapidement des revenus en offrant des jeux qui seront vendus dans sa propre boutique, ou qui seront offerts sous la forme d’un abonnement, ou peut-être inclus dans un abonnement plus large à sa plateforme Xbox Live.

Dans tous les cas, étant donné que ces jeux-là seront offerts directement par Microsoft, il n’aura pas à remettre 30% de ses revenus à Apple, comme c’est obligatoire de faire pour toute application vendue dans l’App Store d’Apple.

C’est donc intéressant pour Microsoft, et ça intrigue aussi les analystes, qui pensent que Microsoft représente tout à coup «la plus grande menace» au modèle d’Apple sur ses propres appareils mobiles.

Cela dit, la menace est surtout symbolique étant donné que les analystes en question prédisent qu’un éventuel App Store de Microsoft sur l’iPhone ne représenterait pas 1% de tous les revenus que génère Apple sur son téléphone.