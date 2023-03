Microsoft à nouveau accusé de monopole

On ne pensait pas qu’on dirait ça en 2023, vu que ça rappelle plutôt la fin des années 1990, mais voilà que l’Allemagne s’inquiète de la position dominante de Microsoft dans son marché domestique des services numériques.

Le Bureau fédéral des cartels d’Allemagne, c’est son nom, a annoncé en début de semaine qu’il ouvrait une enquête plus spécifiquement sur la place importante occupée par Windows et Office dans le marché allemand des logiciels d’affaires. L’ajout par Microsoft au fil des ans de nouveaux services et logiciels qui viennent se greffer à Windows et à Office ne font que renforcer la position dominante de Microsoft, soupçonne le gouvernement allemand.

Dans l’explication fournie pour justifier cette enquête, le bureau de la concurrence allemand explique que cette domination est en train de se transposer du côté des services en nuage. Il donne en exemple la plateforme d’hébergement Azure, et les outils de gestion de documents en ligne OneDrive.

Ajoutez à cela le réseau social pour professionnel LinkedIn, qui est un incontournable pour des millions de travailleurs dans le monde, la plateforme de jeu vidéo Xbox, l’application d’appels vidéo Teams et l’intégration de plus en plus prononcée d’outils d’intelligence artificielle, et vous obtenez un portrait qui a de quoi inquiéter, en effet.

Tout ça regarde plutôt mal pour Microsoft. L’Allemagne a déjà fait le même exercice à propos de Google, Meta et Amazon, et les trois ont été trouvés coupables d’abuser de leur position avantageuse dans les technologies en Allemagne.

Apple est aussi dans la mire du bureau allemand de la concurrence depuis juin 2021.

Bref, l’Allemagne prend les grands moyens pour éviter que les géants technologiques prennent le contrôle de son économie numérique. Il va être intéressant de voir dans les prochains mois si le reste de l’Europe va suivre la voie, et si ça va aussi influencer d’autres pays, comme le Canada, à emboîter le pas.