Retours de Advance Wars, Minecraft et d’un Jedi: 8 jeux à surveiller en avril !

Le mois d’avril est déjà arrivé et, avec un printemps qui tarde à se montrer le bout du nez, quoi de mieux que de se lancer dans des nouveaux jeux ! Ce mois-ci, des titres de tous les horizons débarqueront afin de vous divertir. Ainsi, vous pourrez aussi bien jouer au golf que massacrer du zombie ou retourner sur des champs de guerre dans une compilation de vieux jeux remis au goût du jour. Et tout cela, ce sera sans oublier la suite des aventures d’un Jedi qu’on a appris à connaître et aimer dans Star Wars Jedi: Fallen Order !

Meet Your Maker

Date de sortie: 4 avril 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Provenant des créateurs de Dead by Daylight, Meet Your Maker est un jeu de tir à la première personne plutôt unique en son genre. En effet, il vous demande de piller des avant-postes créés par d’autres joueurs afin de mettre la main sur différentes ressources.

Or, vous-même pourrez édifier votre avant-poste en y installant une variété de pièges destinés à freiner la progression des autres joueurs. Pour cela, vous aurez l’occasion d’utiliser les items pillés au sein des avant-postes des joueurs de la communauté. Ainsi, Meet Your Maker s’avère être à la fois un jeu de tir à la première personne et un jeu de construction dans un univers post-apocalyptique.

À noter que les abonnés du service PlayStation Plus peuvent télécharger le jeu sans frais.

EA Sports PGA Tour

Date de sortie: 24 mars 2023

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PC

Repoussé peu de temps avant sa date de sortie initiale, EA Sports PGA Tour débarquera alors que la neige commence finalement à fondre.

Ce nouvel opus vous permettra de créer votre propre golfeur afin de participer aux quatre grands tournois de ce sport. Au total, 30 parcours réalistes seront mis de l’avant afin que vous puissiez peaufiner vos coups tout en tirant profit des habiletés que vous débloquerez en progressant dans votre carrière.

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Date de sortie: 14 avril 2023

Sur: Nintendo Switch, PlayStation 4, PC

Dérivée originale de la franchise Mega Man, la série Mega Man Battle Network sera bientôt de retour dans une compilation qui vous en donnera pour votre argent. En effet, ce seront les dix jeux de la série que vous retrouverez dans cet ensemble, bien que plusieurs d’entre eux soient simplement deux éditions du même jeu comprenant à peine quelques différences entre elles.

Quoi qu’il en soit, les nostalgiques pourront replonger dans ces aventures technologiques en compagnie de Lan Hikari et son héros virtuel MegaMan.EXE. En équipant ce dernier de puces, vous devrez libérer le monde virtuel de toutes sortes de menaces. Pour cela, il vous faudra combattre sur des grilles où votre personnage bougera de case en case.

À noter que cette compilation proposera quelques nouveautés, dont une nouvelle galerie d’illustrations, une compilation musicale des jeux et la possibilité de jouer en ligne dans certains d’entre eux.

Minecraft Legends

Date de sortie: 18 avril 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

Après avoir été plongée dans le jeu de survie et le jeu de rôle, la série Minecraft se transportera vers le genre des jeux de stratégie. En fait, Minecraft Legends sera un jeu d’action à la troisième personne, mais dont les mécaniques de base seront inspirés par les jeux de stratégie en temps réel. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien si d’anciens développeurs de la franchise Homeworld se sont greffés à ce projet.

Minecraft Legends vous permettra d’explorer différents biomes afin de repousser l’attaque de créatures provenant du monde des ténèbres. Bien que vous pourrez y jouer en solo, le jeu proposera à la fois un mode coopératif ainsi qu’un mode compétitif.

À noter que les membres Xbox Game Pass pourront télécharger le jeu sans frais dès sa sortie.

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Date de sortie: 19 avril 2023

Sur: PlayStation 5

La seconde aventure d’Aloy se poursuivra sous peu avec l’ensemble téléchargeable Horizon Forbidden West: Burning Shores. Celui-ci vous transportera dans les ruines de Los Angeles, qui fut transformée en un dangereux archipel après des millénaires d’activités volcaniques et sismiques.

En plus de nouveaux personnages et d’une série de nouvelles quêtes, Burning Shores vous permettra d’explorer cette ancienne grande ville américaine de différentes façons. En outre, vous pourrez y naviguer à pied, à la nage ou bien par les airs sur le dos d’un gros Sunwing. Cela vous donnera notamment l’occasion de repérer les points d’intérêt ainsi que les nouveaux types d’ennemis que vous devrez affronter.

À noter que pour pouvoir accéder au contenu de l’ensemble, vous devrez avoir préalablement terminé la quête principale de Horizon Forbidden West. Une fois cela fait, vous recevrez un signal du Focus d’Aloy qui entamera votre nouvelle quête.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Date de sortie: 20 avril 2023

Sur: Nintendo Switch

Repoussée en raison de la guerre faisant rage en Ukraine, la compilation Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp nous permettra de revivre les conflits présentés dans les deux premiers jeux de cette série à succès.

Or, ces deux titres ne seront pas que des ports des éditions originales parues sur Game Boy Advance. En outre, grâce à une collaboration avec le studio WayForward, Nintendo a complètement refait le visuel des titres d’antan. Ainsi, bien que vous devrez toujours attaquer sur des grilles avec des unités ayant leurs forces et faiblesses, vous bénéficierez d’un graphisme beaucoup plus léché se rapprochant du dessin animé. Qui plus est, les dialogues des personnages seront doublés, accentuant ainsi l’humour présent dans les campagnes.

Dead Island 2

Date de sortie: 21 avril 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Attendu depuis très longtemps et repoussé à plusieurs reprises, Dead Island 2 nous donnera bientôt une autre occasion de massacrer du zombie !

Prenant place dans les villes de Los Angeles et San Francisco, la suite de Dead Island vous placera aux commandes d’un survivant coincé en Californie. En fait, en raison d’une résurgence plus grave qu’anticipée de la menace zombie, le gouvernement américain a mis en quarantaine cet état autrefois prospère.

Bien qu’il reprendra plusieurs mécaniques de son prédécesseur, Dead Island 2 étendra ses possibilités. En outre, vous pourrez sélectionner votre survivant parmi six classes puis massacrer du zombie de plusieurs façons brutales. Vous pourrez également y jouer en solo ou bien dans un mode coopératif supportant trois joueurs à la fois.

Star Wars Jedi Survivor

Date de sortie: 28 avril 2023

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PC

L’un des jeux les plus attendus de l’année nous permettra de poursuivre l’excellente aventure de Cal Kestis entamée dans Star Wars Jedi: Fallen Order.

Le studio Respawn Entertainment affirme avoir entendu les doléances des joueurs par rapport au premier jeu. Ainsi, il a notamment intégré un système de voyage rapide afin que les traversées entre les planètes soient plus fluides. Il sera également possible d’ajouter des balises sur des points d’intérêt afin d’y revenir plus facilement.

De plus, nous devrions avoir des expériences différentes dans les nouveaux mondes proposés. En outre, certains d’entre eux offriront une expérience similaire à Fallen Order tandis que d’autres vous transformeront en héros qui viendra en aide à des habitants en nettoyant des villages de hors-la-loi.

Par ailleurs, le jeu offrira beaucoup plus d’options de personnalisation, ce qui vous permettra notamment de modifier les cheveux et la barbe de Kestis. Qui plus est, l’environnement réagira à vos actions de sorte que certains personnages feront leur arrivée ou certains villages se garniront en fonction des gestes que vous poserez.

Enfin, Respawn promet qu’on aura davantage l’impression d’incarner un Jedi que dans Fallen Order. Par exemple, les pouvoirs de Kestis pourront être utilisés plus rapidement que dans le premier jeu tandis que le Jedi pourra adopter plusieurs positions de combat afin de faire face à ses adversaires.