L’achat local séduit les internautes québécois

C’est ce que révèle la plus récente enquête NetTendances publiée la semaine dernière par l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval. Les internautes québécois achètent toujours plus de biens sur Internet, mais ils le font aussi de plus en plus auprès de marchands ou de fabricants québécois.

D’ailleurs, l’enquête NetTendances indique que 60% des internautes québécois qui magasinent en ligne affirment qu’il est facile d’identifier les produits québécois vendus sur Internet. C’est une hausse de 10 % sur un an.

Toujours selon NetTendances, au cours des premiers mois de 2023, les internautes québécois ont d’ailleurs commencé à acheter des produits directement à partir du fameux Panier bleu. Le site de magasinage qui met en vitrine les produits et services de commerçant et de fabricants québécois a lancé son volet transactionnel juste avant les Fêtes.

L’enquête révèle que 55% des adultes québécois disent connaître le Panier bleu. C’est une légère progression de 3% par rapport à l’an dernier. 16% des répondants disent avoir acheté un bien ou un service sur le Panier bleu au cours de 2022, et 35% des adultes québécois disent qu’ils prévoient magasiner et acheter sur le site du Panier bleu au cours de l’année à venir.

En tout, l’enquête NetTendances calcule que 7% du montant total des achats faits en ligne par les internautes québécois ont été réalisés sur le site du Panier bleu. C’est presque le quart de tous les achats faits par les cyberacheteurs québécois auprès de marchands québécois.

En tout, 26% du montant dépensé sur Internet par les adultes québécois l’a été pour des achats auprès de marchands d’ici.

Bref, l’achat local semble avoir la cote. Remarquez que c’est encore loin de menacer la position très dominante d’Amazon dans le magasinage en ligne au Québec. Le géant américain accapare 46% des achats faits par les internautes québécois soit directement sur Internet, soit à partir d’une application mobile.

Il faut dire qu’Amazon a tout un as dans sa manche : son programme de fidélisation Amazon Prime est extrêmement populaire partout en Amérique du Nord, et le Québec n’y échappe pas. 39% des adultes québécois et 52% des cyberacheteurs sondés dans le cadre de l’enqête NetTendances disent être membres d’Amazon Prime.Si on veut continuer d’encourager l’achat local, peut-être qu’il faudrait songer à créer un programme de fidélisation similaire à Amazon Prime, mais pour les produits québécois. Un «Prime du panier bleu», ou quelque chose dans le genre…