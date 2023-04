Votre façon d’utiliser votre ordinateur en dit long sur votre niveau de stress

Des chercheurs suisses ont découvert que la façon dont les gens tapent sur leur clavier et la façon dont ils manipulent la souris de leur ordinateur de travail serait un meilleur indicateur leur rythme cardiaque, pour déterminer leur niveau de stress dans le cadre de leur travail.

Évidemment, on saurait rapidement que quelqu’un qui lance sa souris à l’autre bout de la pièce n’est pas de l’humeur la plus joviale… mais ce n’est pas de ceci dont il est question ici. Les chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Zurich ont plutôt découvert que, par exemple, les personnes plus stressées avaient tendance à déplacer leur souris plus souvent, et moins précisément que les gens plus relax. Les distances parcourues à l’écran par le curseur de la souris seraient aussi plus longues.

Les gens plus stressés vont aussi taper au clavier de façon plus saccadée. Elles risquent de faire davantage de fautes de frappe, ce qui se comprend un peu, quand même, et elles prendront des pauses plus brèves et plus fréquentes.

Bref, elles auront beaucoup de difficulté à se concentrer sur une longue période de temps.

Les chercheurs disent que plus le niveau de stress d’une personne est élevé, moins leur cerveau est capable de traiter l’information de façon continue. D’où les pauses fréquentes. Cela aurait aussi un impact sur les capacités motrices, qui seraient moins précises.

Il n’y a pas que le stress qui a un impact sur la qualité du travail. En fait, les chercheurs ont simulé des situations de stress en interrompant le travail de leurs sujets à l’aide d’alertes pour participer à des séances de clavardage ou même à un entretien d’embauche.

Autrement dit, les nombreuses distractions qui sont provoquées dans un environnement de travail par toutes ces applications qui nous envoient des alertes à tout bout de champ pourraient contribuer à hausser notre niveau de stress et à réduire notre productivité à l’ordinateur.Alors, un conseil qui semble tout indiqué pour les gens qui sont angoissés quand ils s’assoient devant leur ordinateur est de réduire au minimum les occasions de distraction. Votre doigté au clavier s’en verra immédiatement amélioré…