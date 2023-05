Baisse de prix sur plusieurs cartes graphiques d’entrée et milieu de gamme, quelles sont celles à acheter ou à fuir ?

Avec le renouvellement prochain de l’entrée de gamme aussi bien chez Nvidia que AMD, les prix commencent à chuter sur certains modèles. Est-ce le bon moment pour magasiner une carte graphique ?

L’arrivée de la RTX 4060 et des prochaines Radeon 7600 est proche, mais la génération précédente produite en trop grand nombre du fait de la demande dans le minage de cryptomonnaies continue de chambouler le marché, tandis que les tarifs restent élevés. Pourtant, en l’espace de quelques mois, il s’est passé quelques évolutions notables. La RTX 3060 est devenue ainsi la carte graphique la plus utilisée actuellement sur Steam avec 10.67% d’utilisateurs, tandis que la RTX 3070 et la 3060 TI ont chacune été plébiscitées par un peu plus de 5% des utilisateurs.

Le public qui attendait que les prix chutent a profité des spéciaux de fin d’année, mais les tarifs sont remontés. Heureusement nous assistons à un début de déstockage à l’approche de l’arrivée de leurs remplaçantes.

Pourquoi 12GO minimum sont devenus la norme en 1440p?

Les développeurs se basent sur les spécificités des consoles pour développer leurs jeux. Avec 16GO de mémoire pour la PS5 et la Xbox Séries X, les exigences matérielles ont augmenté et les développeurs se sont adaptés à cette nouvelle réalitée. Cela veut également dire que les 8GO qui étaient généralement de mise depuis 2016 sont devenus obsolètes en 1440p et ne sont à réserver que si vous jouez en 1080p. Par exemple, la RTX 3060 et ses 12 GO de Vram s’en tirent mieux dans des jeux récents comme Resident Evil 4 Remake en 1440p face à la 3070 limitée par ses 8GO.

Dans ce contexte, si vous comptez passer à une résolution supérieure, prévoyez une carte graphique qui sera à même de supporter votre nouvel écran.

Quelles sont les RTX 3000 et RX 6000 entrée/milieu de gamme qui ont de l’intérêt, ou pas ?

RTX 3060 – de 444$ et 689$ : Avec ses 12 GO de mémoire et des performances très bonnes en 1080p et honorables en 1440p, la 3060 reste compétitive, et pourrait même s’avérer plus intéressante que la 4060 pourvue seulement de 8GO de Vram.

RTX 3060 Ti – de 559$ et 689$ : Avec ses 8GO de Vram, la 3060Ti reste encore bonne si vous comptez jouer en 1080p. Cependant, mieux vaudrait peut-être attendre la RTX 4060 qui offrira de meilleures performances pour un tarif similaire.

RTX 3070 – de 689$ à 914$ : Limitée par ses 8GO de Vram, la RTX 3070 peine dans plusieurs jeux récents à atteindre les 60 FPS en 1440p. Elle n’a tout simplement plus assez de mémoire pour les nouveaux titres qui en demandent bien plus, et se retrouve donc limitée en performance. Alors qu’était destinée principalement au 1440p et même à quelques titres en 4K, elle doit désormais se contenter du 1080p.

RX 6600 XT et 6650 XT – de 389$ et 639$ : Parfaites pour le 1080p à 60 FPS dans les jeux actuels types Hogwarts Legacy, ces cartes graphiques offrent des performances légèrement supérieures à une RTX 3060 mais pour 100$ de moins.

RX 6700 – 499$ : Elle offre une puissance proche de la 3060Ti pour un prix inférieur. Elle a pour elle 10 GO de Vram et se débrouille bien en 1440p sur les jeux en ligne.

RX 6700 et 6750 XT entre 489$ et 699$ : Pourvue de 12 GO de Vram et offrant des performances légèrement supérieures à la RTX 3070 pour 100$ de moins, les RX 6700XT et 6750 XT restent des valeurs sures pour jouer en 1440p. Par exemple, la 6700 XT affiche une moyenne de 70 FPS dans Hogwarts Legacy avec des réglages sur Ultra et sans activer le FSR.

Crédit Images : Asus – Gigabyte – Sapphire