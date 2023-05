Des AirTags pour lutter contre le vol de voitures

Non sans ironie, la ville de New York a annoncé à peu près en même temps qu’on apprenait la formation de cette alliance entre Apple et Google qu’elle allait remettre 500 AirTags à des propriétaires d’automobiles vivant dans des quartiers chauds de la ville afin qu’ils puissent repérer leur véhicule en tout temps. L’idée est de trouver un moyen simple et efficace de combattre le vol de voitures, une pratique qui serait devenu un véritable fléau dans la Big Apple ces jours-ci.

Vols de voitures

Le maire de New York, Eric Adams, a indiqué plus tôt cette semaine que dans le seul quartier du Bronx, 966 véhicules de marque Hyundai et Kia ont été volés depuis le début de l’année. C’est plus que le total de 819 véhicules de ces deux marques volés durant toute l’année dernière.

Alors, l’idée est de fournir des AirTags qui seront laissés dans l’habitacle de 500 véhicules. Les automobilistes pourront connaître en tout temps la localisation de leur auto, et si jamais ils découvrent qu’elle a été volée, ils pourront le signaler à la police, qui pourront à leur tour tenter de savoir où elle se trouve et aller la récupérer.

Si le projet fonctionne, on imagine qu’un programme plus généralisé de suivi des véhicules pourrait être étendu à l’ensemble de la Ville de New York.

Défi TikTok

Un des problèmes que rencontrent les autorités là-bas découle d’une publication parue sur TikTok en 2022 et depuis devenue virale, qui illustrait comment il est facile de faire démarrer certains véhicules Hyundai et Kia sans les clés, en exploitant un simple défaut de fabrication présent sur ces véhicules. La publication TikTok a mené à une espèce de défi qui revient essentiellement à voler le véhicule d’une autre personne, chose que les voleurs ont évidemment rapidement mis en application.L’idée avec les AirTags est donc de combattre la technologie par la technologie, si on veut. On verra bien dans les prochains mois si ça a l’effet escompté ou si les voleurs vont réussir à trouver les traqueurs et les balancer à la poubelle avant de voler les véhicules…