Vos comptes en ligne ont désormais une date d’expiration (a décidé Google)

Google a officiellement fixé une date d’expiration sur les comptes créés pour accéder à ses services : elle survient après deux ans d’inactivité. Google veut même aller plus loin et a annoncé plus tôt cette semaine que les comptes qui ont été inutilisés depuis deux ans et qui ne sont pas associés à des vidéos hébergés sur sa plateforme YouTube seront automatiquement effacés.

Cela comprend tout contenu déposé par ces mêmes comptes dans ses applications Google Photo et Gmail.

C’est une nouvelle étonnante, pour au moins une raison : les géants technos aiment se vanter de leur gigantesque base d’utilisateurs. On entend les Google, Facebook et autres se vanter généralement à tous les trois mois du nombre record d’utilisateurs qu’ils comptent sur leurs plateformes.

Sauf que ces chiffres ne disent pas tout. Plusieurs des comptes qu’on utilise pour gonfler les chiffres sont souvent inactifs. Ça peut être d’anciens comptes dont on a oublié le mot de passe, des comptes créés pour accéder à un service dont on ne se sert plus, ainsi de suite.

Google a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et va effacer les vieux comptes inutilisés sur sa plateforme. On aimerait voir Facebook et les autres l’imiter, et ajouter les faux comptes et les comptes automatisés dans la liste des comptes à éliminer, ce qui aiderait à rendre les plateformes numériques pas mal plus agréables à visiter.

Cela dit, l’explication qui motive la décision de Google est plus financière qu’autre chose. Le géant techno veut faire de la place sur ses serveurs infonuagiques, et s’attaquer aux vieux comptes inutilisés est un bon moyen de faire le ménage. Déjà, Google avait annoncé en 2020 qu’il allait vider de leur contenu les comptes inactifs. Mais comme Google n’arrête pas de multiplier les services en tout genre qui exigent d’utiliser de l’espace de stockage sur ses serveurs, il semble que la prochaine étape était de carrément supprimer les comptes qui accumulent la poussière et qui sont aussi gourmands en espace de stockage.Bref, si vous avez un vieux compte Google dans lequel vous avez stocké des documents qui vous sont précieux, on vous invite à lui rendre visite au moins une fois toutes les deux ans. Sinon, ce compte va disparaître.