Google prépare une Pixel Watch 2 beaucoup plus séduisante

Les amateurs de montres connectées qui n’aiment pas les produits Apple seront heureux d’apprendre que Google travaille sur une deuxième génération de sa propre montre connectée, la Pixel Watch.

La première génération de cette montre conçue pour aller de pair avec les téléphones Pixel de Google a été mise en marché plutôt tièdement l’automne dernier. On a hâte de voir si la nouvelle version fera mieux quand elle sera à son tour mise en vente, probablement l’automne prochain, à temps pour le magasinage des Fêtes.

Pour ceux qui suivent ce genre de nouvelles, notez que Google prévoit dévoiler la Pixel Watch 2 aux côtés de nouveaux téléphones, Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, vers la fin de l’été.

La nouvelle montre risque d’être pas mal plus attrayante que sa prédécesseure. Si on se fie aux rumeurs, elle aura droit à un nouveau processeur beaucoup plus musclé, et aussi, capable de doubler son autonomie. On pourrait donc pouvoir porter la montre pendant plus d’une journée avant d’avoir à la recharger.

En prime, Google va intégrer davantage de capteurs et plus de fonctions inspirées de la gamme de montres Fitbit, qui lui appartient aussi. Ça fera de la Pixel Watch 2 un meilleur compagnon d’entraînement, ou même de santé au sens plus général du terme. On pourrait avoir un suivi détaillé du sommeil, par exemple, ou un entraîneur virtuel capable de nous aider à mieux performer quand on court, on nage, ou autre.

Ce qu’on ne sait pas, c’est si Google va offrir sa Pixel Watch dans plus d’un format, ce qui est quand même la tendance dans le marché des montres connectées. La Pixel Watch actuelle est jolie, mais son affichage est très petit et n’affiche pas tout ce qu’on voudrait d’un seul coup.

Une Pixel Watch 2 plus grande serait plus puissante et plus polyvalente. Elle se vendrait probablement mieux, aussi.Bref, on a hâte de voir ça, même si d’ici l’automne, on risque aussi de voir d’autres nouvelles montres connectées voir le jour, comme une nouvelle Apple Watch, justement, et une nouvelle montre de Samsung…