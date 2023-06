Y a-t-il un coup d’argent à faire avec Nvidia?

D’abord, connaissez-vous la société Nvidia? C’est d’abord et avant tout un fabricant américain de carte graphiques, les mêmes cartes qui permettent de brancher un moniteur à votre ordinateur personnel. Mais c’est aussi beaucoup plus que ça. En fait, sa technologie qui a été associée pendant un bon bout de temps à l’émergence des cryptomonnaies est aujourd’hui vue comme essentielle à l’émergence de l’intelligence artificielle.

Comme quoi même hors de la mode ou de la musique, il n’est jamais trop tard pour s’adapter aux tendances les plus hot du moment…

La conséquence de ce virage se fait sentir ces jours-ci : les investisseurs sont tombés en amour avec l’action de Nvidia, qui a vu sa valeur en bourse atteindre 1000 milliards $US l’espace de quelques instants plus tôt aujourd’hui. C’est un seuil très symbolique, on s’entend, mais ça signale quand même l’engouement qui existe ces jours-ci envers tout ce qui touche à l’intelligence artificielle…

Pour Nvidia, ça atteint un tel niveau que le fabricant californien est en train de complètement éclipser un autre fabricant de puces californien qui a clairement perdu de son lustre, ces dernières années. On parle d’Intel, qui a de la misère à suivre la cadence du progrès technologique qui a lieu ces jours-ci.

Intel a toujours produit des processeurs assez performants, capable de faire à peu près tout, mais des technologies comme l’intelligence artificielle performent beaucoup mieux sur des puces comme celles fabriquées par Nvidia. Les processeurs de Nvidia sont peut-être moins puissants si on les prend un par un, mais ils sont plus puissants quand on les jumelle dans des applications de multitâche et de calcul en parallèle.

Pour bien fonctionner, l’IA doit faire une tonne de calculs en même temps. Et c’est en plein ce que permettent de faire les puces de Nvidia.

Et clairement, l’entreprise profite de l’engouement du moment. Il reste à voir si elle réussira à rendre ce succès financier plus durable que passager, ce qu’on verra dans les prochains mois et les prochaines années…