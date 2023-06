Retours de Diablo, Street Fighter, Final Fantasy et bien plus: 8 jeux à surveiller en juin !

Après un autre mois bien chargé avec la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nous aurons encore de nombreux jeux à nous mettre entre les mains en juin ! En effet, le mois débute en force avec les parutions successives de deux opus de franchises légendaires. Puis, vous pourrez vous plonger dans l’horreur avec un nouveau Amnesia ou bien un Aliens avant de terminer juin avec le seizième Final Fantasy ou un jeu de party de Nintendo que personne n’attendait !

Street Fighter 6

Date de sortie: 2 juin 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Un an après le 35e anniversaire de la franchise Street Fighter, le sixième opus officiel de cette dernière nous est offert afin de poursuivre l’aventure de ses personnages. Or, si des combattants classiques tels que Ryu, Guile, Chun-Li, Ken et Blanka sont de retour, six nouvelles figures sont introduites afin de diversifier l’éventail des 18 personnages à incarner.

Afin de vous battre, vous devrez doser votre jauge Drive dans le but de maximiser les habiletés offensives et défensives fonctionnant grâce à cette dernière. De plus, vous pourrez réaliser des Super Combos et entendre des commentateurs émettre leurs opinions tout au long d’un combat, donnant une nouvelle touche aux affronts similaire à celle des tournois.

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

Date de sortie: 2 juin 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

Remake du jeu original paru sur PlayStation 2, We Love Katamari Reroll + Royal Reverie vous replongera dans cet univers assez unique et éclaté merci ! Encore une fois, vous devrez créer d’immenses boules en ramassant tout sur votre passage.

Pour cette réédition, les développeurs ont non seulement amélioré le visuel, mais aussi ajouté plusieurs nouveautés. En outre, vous pourrez prendre des selfies et incarner une jeune version du King of All Cosmos dans cinq défis beaucoup plus corsés que ceux de la campagne principale.

Diablo IV

Date de sortie: 6 juin 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Malgré les scandales ayant frappé Activision-Blizzard au cours des dernières années, Diablo IV demeure l’un des jeux les plus attendus de l’année. En fait, la série n’a plus besoin d’introduction tant les joueurs y ont joué un nombre incalculable d’heures. Imaginez, certains jouent encore à la version originale de Diablo II encore aujourd’hui !

Diablo IV vous enverra dans Sanctuaire, un monde coincé au milieu du conflit éternel entre les anges et les démons. Cette fois, vous devrez combattre la redoutable Lilith qui, grâce à ses supercheries, a corrompu les âmes d’une quantité effroyable de créatures.

Contrairement aux autres jeux de la série, Diablo IV proposera un monde plus ouvert dans lequel vous pourrez compléter ses activités à votre guise. De plus, vous pourrez croiser des joueurs au hasard lors de votre périple, et ce aussi bien dans les régions sauvages de Sanctuaire qu’au sein des villes. Par ailleurs, en attendant l’arrivée des Saisons, Blizzard a promis que le contenu post-campagne de Diablo IV sera beaucoup plus garni que ne l’était celui de Diablo III à sa sortie.

Amnesia: The Bunker

Date de sortie: 6 juin 2023

Sur: PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Le quatrième jeu de la franchise Amnesia tentera d’élargir les possibilités de ses prédécesseurs. Ayant comme trame de fond la Première Guerre mondiale, le jeu vous plongera dans la peau d’un soldat français tentant de s’échapper d’un sinistre bunker.

Contrairement aux autres Amnesia, Amnesia: The Bunker vous permettra de vous défendre à l’aide d’un revolver. Qui plus est, des éléments aléatoires seront présents dans chaque partie, encourageant ainsi à refaire le jeu pour voir l’ensemble de ses scénarios. D’autre part, un nouveau système de fabrication vous donnera l’occasion d’assembler des pièces afin de fabriquer des outils.

Aliens: Dark Descent

Date de sortie: 20 juin 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Si tous les jeux inspirés par la franchise Aliens n’ont pas eu la même qualité (parlez-en à ceux ayant joué à Aliens: Colonial Marines), le concept derrière Aliens: Dark Descent n’en demeure pas moins intrigant. En effet, 20 ans après les événements de Aliens 3, vous devrez diriger une escouade de quatre Marines devant affronter une prolifération de Xenomorphes sur la base lunaire de Lethe.

Contrairement à d’autres jeux Aliens, Aliens: Dark Descent sera un jeu de stratégie en temps réel. Vous devrez donc donner des ordres à votre escouade et aurez la possibilité de ralentir le temps afin de planifier vos actions. Or, vous serez fortement encouragé à explorer la station lunaire afin de découvrir des secrets et poser des traqueurs permettant de suivre plus aisément les mouvements des Xenomorphes.

À noter que les modifications apportées à un niveau seront permanentes de sorte qu’une porte soudée pourrait freiner l’avancée de monstres dans un niveau, mais vous bloquer et vous nuire dans une mission subséquente prenant place dans le même environnement.

Crash Team Rumble

Date de sortie: 20 juin 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

La série Crash Bandicoot bifurque dans l’univers des jeux de combat multijoueur avec Crash Team Rumble !

Opposant deux équipes de quatre joueurs chacune, le jeu vous demandera de ramasser le plus de fruits Wumpa afin de remporter la victoire. Chacun des personnages possèdera des habiletés ainsi que des pouvoirs uniques afin que vous puissiez battre vos ennemis tout en défendant votre territoire.

Final Fantasy XVI

Date de sortie: 22 juin 2023

Sur: PlayStation 5, PC

Autre jeu extrêmement attendu cette année, Final Fantasy XVI vous permettra de suivre l’histoire de Clive lors de trois périodes de sa vie. Héritier du royaume de Rosaria, Clive devra prendre sa destinée en main lorsque sa contrée sera attaquée à travers une série d’événements provoquant la résurrection du sinistre Ifrit.

Contrairement à son prédécesseur, Final Fantasy XVI ne sera pas un jeu en monde ouvert. En revanche, les environnements seront imposants et les combats vous permettront toujours de manipuler votre personnage en temps réel. Comme tout bon joueur de Final Fantasy le sait, vous pourrez invoquer de puissantes entités afin d’exécuter des attaques dévastatrices et spectaculaires au sein de vos duels.

Espérons que le succès sera au rendez-vous pour ce nouveau Final Fantasy puisque, pour l’instant, Square Enix a des sueurs froides. En effet, peut-être en raison des sorties successives de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Diablo IV, les précommandes du seizième Final Fantasy seraient en deçà des attentes de la firme. Néanmoins, ce n’est pas un signe annonciateur d’un échec de sorte qu’il faudra attendre quelques semaines afin de déterminer si les joueurs ont préféré patienter pour la sortie du jeu plutôt que de le précommander.

Everybody 1-2 Switch

Date de sortie: 30 juin 2023

Sur: Nintendo Switch

Dévoilé sans tambours ni trompettes un jeudi soir, Everybody 1-2 Switch sera la suite de l’un des jeux de lancement de la Nintendo Switch. Croisons les doigts qu’il s’agira d’un jeu qui n’aura pas l’air d’un démo technique pour montrer les capacités des Joy-Con comme le fut 1-2 Switch.

Bien qu’on n’en sache pas beaucoup à son sujet malgré son lancement imminent, Everybody 1-2 Switch est décrit comme un jeu de party regroupant des mini-jeux aux règles modifiables. En plus des Joy-Con, vous pourrez utiliser votre téléphone comme manette, ce qui permettra à tous de jouer si le nombre de Joy-Con disponibles est insuffisant.