Ces deux nouveautés vont changer votre relation avec votre iPhone

L’édition 2023 de la WWDC était une conférence assez chargée en nouveautés qu’Apple a organisée cette semaine. On a vu pas mal de nouvelles fonctions logicielles être apportées à pas mal tous les produits qu’Apple vend, de ses MacBook et ses Mac à son Apple Watch, en passant par l’iPad et bien entendu l’iPhone, via son futur logiciel iOS 17.

Soulignons-en deux, justement, qui vont débarquer sur l’iPhone très bientôt.

NameDrop

La première s’appelle « NameDrop » et vise à remplacer la carte de visite entre utilisateurs d’un iPhone ou d’une Apple Watch. NameDrop utilise le protocole de transfert de données sans fil d’Apple, appelé AirDrop, pour transmettre d’un appareil à l’autre sa propre fiche de contact à la personne à qui on veut la partager. Le destinataire reçoit donc son nom, son numéro de téléphone, son courriel, et ainsi de suite, automatiquement sur son propre téléphone, simplement en l’approchant à quelques centimètres de son propre téléphone.

C’est une fonction assez intéressante qui illustre un peu plus comment la partie « téléphonie » des téléphones modernes est tranquillement en train de changer. Apple et même Google, sur son système Android, tentent d’éliminer les irritants avec lesquels on compose depuis que le téléphone existe. Comme par exemple, les fameux numéros de téléphone inconnus qui nous appellent sans avertir.

Mode Standby

L’autre fonction d’iOS 17 qui risque d’intéresser pas mal tous les propriétaires d’un iPhone dès qu’elle sera ajoutée à leur téléphone s’appelle «StandyBy Mode». C’est un mode de veille dans lequel le téléphone tombe automatiquement dès qu’on le dépose sur un chargeur à la position horizontale. L’écran s’allume alors et affiche de l’information, à commencer par l’heure et la date, comme le ferait une petite horloge numérique de bureau. On peut afficher des infos tirées de son agenda, aussi, ou des photos, et transformer son téléphone en cadre numérique et dynamique.

On le dit souvent, le téléphone intelligent a fait disparaître un paquet d’autres gadgets, comme les baladeurs et les appareils photo. Là, clairement, Apple espère faire disparaître le réveil matin.Tout ce que ça prend, c’est un petit socle de recharge sur lequel déposer son iPhone.