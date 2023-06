Passkeys: comment vous débarrasser pour de bon de vos mots de passe

C’est passé un peu sous silence mais autant Apple que Google ont annoncé leur prise en charge de façon un peu plus soutenue d’une technologie qui vise à remplacer les mots de passe partout sur Internet. Ça s’appelle les passkeys.

Le service de gestion des mots de passe 1Password, un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires sur Internet, a lui aussi annoncé qu’il supporterait à son tour les passkeys.

Passkeys?

Alors, la première question que vous vous posez peut-être est : c’est quoi au juste, un passkey? C’est un moyen de s’identifier sans utiliser le fameux nom d’utilisateur avec mot de passe. Pour le faire, il faut recourir à une forme d’identification biométrique, ce qui nécessite un lecteur d’empreintes, une caméra capable de faire de la reconnaissance faciale, ou quelque chose d’autres dans ce genre.

Évidemment, l’identification biométrique est déjà très présente sur les téléphones intelligents. De plus en plus d’ordinateurs personnels sont désormais vendus avec une forme ou une autre d’identification biométrique eux aussi.

Identification biométrique

Bref, à partir du moment où vous voulez accéder à un service en ligne à l’aide d’un passkey, il faudra que votre empreinte digitale ou votre visage soient reconnus par l’appareil que vous utilisez pour y accéder. Vous pourriez aussi avoir à utiliser une application d’authentification qui va vous fournir un code à six chiffres à transmettre au site que vous souhaitez consulter.

Une fois que c’est fait, le site ou le service en question saura qui vous êtes, et vous donnera accès à son contenu. Pour le moment, le nombre de sites compatibles avec les passkeys est assez limité, mais ça commence à prendre de l’ampleur.

Déjà, Apple et Google les utilisent dans la plupart de leurs applications. 1Password va gérer ses propres passkeys via un plugiciel compatible avec les navigateurs web les plus populaires.

Et éventuellement, on n’aura plus besoin de se rappeler de tous les mots de passe qu’on nous demande sans cesse d’entrer, puis de changer, puis de ne pas noter nulle part, mais surtout!, de ne jamais oublier…On a hâte.