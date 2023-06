Essai du Mac Studio M2: trop, ce n’est jamais assez

Quand ton ordinateur de bureau a 96 gigaoctets de mémoire vive, tu sais que tu vas en avoir pour ton argent. Ça résume assez bien ce qu’est le Mac Studio de deuxième génération.

Dans sa démo du Mac Studio à processeur M2 Ultra, Apple reproduit les besoins d’une régie de production vidéo qui fait la captation d’un concert rock en direct. Sur un moniteur relié au Mac se trouvent côte à côte 12 flux vidéo en direct de résolution 4K, chacun ayant droit à quelques filtres et plugiciels pour en améliorer la qualité. Sur l’autre moniteur se trouve l’image de référence, celle que voient les téléspectateurs, le réalisateur, et tous ceux qui voudront assister à distance au concert en question.

Retoucher l’apparence de la vidéo en modifiant les filtres actifs se fait en cliquant avec la souris. Tous les flux vidéo s’ajustent sur-le-champ. Le délai est moins long que le temps qu’il faut pour relâcher le bouton gauche de la souris. Aucune attente, aucune petite roulette-de-la-mort qui à une autre époque apparaissait régulièrement à l’écran des Mac même les plus puissants.

M2 Max et M2 Ultra

Le Mac Studio à processeur M2 Ultra n’est pas le Mac le plus puissant. Pour ça, il faut allonger quelque 9000 $ (et plus, pour remplir ses six fentes d’expansion PCIe) et opter pour un Mac Pro.

Mais pour vouloir un Mac Pro, il faut être attitrés à la post-production d’un blockbuster hollywoodien qui met en vedette beaucoup de super héros, car sinon, l’énergie dépensée sera en bonne partie gaspillée.

Pour bien des professionnels du son, de l’image, et de tout ce qui vient avec, un Mac Studio est plus que suffisant. Les nouvelles puces M2 Mac et Ultra qui animent une ou l’autre de ses deux versions offrent un rapport de puissance par watt qui les rendent très performants. La version de base de ce Mac a droit à un processeur à 12 cœurs et à un processeur vidéo de 38 cœurs. Sa mémoire vive est de 96 gigaoctets. Le Studio M2 Ultra multiplie tout ça par deux.

Chez Apple, on explique que le Mac Studio est un système de remplacement de choix pour les gens qui dans le passé ont acheté un iMac de 27 pouces (ou même un iMac Pro, un Mac qui n’a fait que passer…). À 2700$ sans moniteur ni périphérique, le Mac Studio de base n’est pas donné, mais il semble promis à plusieurs bonnes années de service.

En fait, l’idéal aurait été de pouvoir transformer un vieil iMac en moniteur pour cet éventuel successeur. Les gens qui ont besoin de beaucoup de puissance de calcul mais qui n’ont pas besoin d’un moniteur 5K de référence sont plus nombreux qu’on le pense…

Avec la puce M2 Max, déjà, on gagne 80% de performance par rapport au Mac Studio M1 Max sortis au printemps 2022. Ses capacités de calcul dans des applications d’apprentissage machine sont 4 fois supérieures à son prédécesseur.

Il y a du muscle sous le capot.

Connectivité accrue

Apple n’a pas toujours été très généreux en matière de connectique. On fait amende honorable dans le cas du Mac Studio, qui compte six ports USB-C/Thunderbolt (dont deux à l’avant et un pour l’alimentation), deux ports USB-A, une sortie HDMI presque 2.1, une sortie audio et un port Ethernet.

L’appareil a évidemment été conçu pour fonctionner avec un moniteur externe. Ça explique son format minimaliste et son boîtier compact. Mais par moniteur externe, on veut vraiment dire «4 moniteurs externes», sans même utiliser le port HDMI.

Durant sa démo, Apple a démontré comment il était possible de créer sans se fatiguer du contenu 3D à partir du logiciel Maya. Les applications existent pour numériser un objet du quotidien et le remodeler pour le déposer dans un environnement numérique qui peut être un jeu vidéo, un monde virtuel ou même, pourquoi pas, une éventuelle application de réalité mixte qui pourra être utilisée conjointement avec le casque Vision Pro, également d’Apple.

La partie étonnante de l’affaire étant qu’il est possible de réduire à quelques minutes environ les heures nécessaires dans le passé pour effectuer toutes ces tâches. Avec le bon logiciel, l’appareil peut aussi alimenter les applications d’IA les plus spécialisées pour automatiser en quelques minutes à peine des tâches répétitives (pensez au détourage d’un objet animé qui doit être refait dans chacune des centaines d’images d’une séquence vidéo…) qui peuvent prendre des jours…

Aucun doute, le Mac Studio est un ordinateur de bureau époustouflant. Il répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants d’un Mac dans la plupart des cas. Il permet à Apple de transformer son Mac Pro en autre chose, une machine de pointe destinée à un public encore plus ciblé dont les besoins sont anormalement grands.

Car pour certaines personnes, même trop, ce n’est pas assez.