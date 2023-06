6 choses à faire sur votre téléphone avant de partir en vacances

On l’oublie souvent, mais il faut porter une attention particulière aux appareils électroniques qu’on trimbale avec soi quand on part en vacances. Pensons aussi aux téléphones ou aux tablettes qu’on confie aux enfants, et qui sont peut-être plus susceptibles d’être oubliées sur une table quelque part ou échappés dans le sable doré de la plage…

Matériel et logiciel

Alors, la première chose à faire, c’est évidemment de s’assurer que tous nos appareils sont protégés physiquement, idéalement avec un étui de protection qui sera étanche, si jamais vous allez justement sur le bord de l’eau. Étanches à l’eau, évidemment, mais à la poussière aussi.

Il faut aussi vous assurer que l’accès au contenu de vos appareils est limité. Il y a deux choses à faire : la première, et pas mal tout le monde la fait déjà, c’est de verrouiller son téléphone, sa tablette ou son ordinateur personnel à l’aide d’un code secret. Notez que si quatre chiffres suffisent à empêcher la plupart des gens à activer un appareil, plus le code est long, plus il devient impossible de le deviner. Optez pour un code à six chiffres, c’est plus sûr.

Mise à jour

La deuxième chose à faire est de mettre à jour le logiciel de vos appareils avant de partir. Les fabricants de téléphones distribuent à sur une base à peu près mensuelle des mises à jour pour renforcer la sécurité des appareils. Ça peut éviter de vous faire pirater alors que vous surfez l’Internet à partir d’un réseau WiFi public, comme celui d’un hôtel ou d’un restaurant.

Double facteur d’authentification

Si vous voulez protéger encore un peu plus les comptes de certains services que vous utilisez plus fréquemment, vous pouvez activer la protection à deux facteurs d’authentification, idéalement à l’aide d’une application d’authentification qui n’est pas la messagerie texte. Les pirates savent comment déjouer l’envoi d’un SMS pour s’identifier, mais pas les applications comme Authenticator de Microsoft et de Google.

Copie de sûreté

Enfin, pour vraiment prendre aucune chance, vous pourriez effectuer une copie de sûreté avant de quitter la maison du contenu des appareils que vous apportez avec vous. Comme ça, si vous perdez l’appareil, au mois vous ne perdrez pas vos documents ou vos souvenirs.

D’ailleurs, vous pourriez aussi activer un service de sauvegarde dans le nuage de vos photos et vidéos, au moins pendant la durée de votre séjour à l’étranger. Comme ça, dès que vous accédez à Internet, vous ferez automatiquement une copie de vos souvenirs de vos vacances.Ça va vous permettre de mieux profiter de vos déplacements à l’étranger!