Elon Musk ne veut rien savoir d’Apple Intelligence

Elon Musk menace d’interdire les iPhones dans toutes ses entreprises en raison des nouvelles intégrations OpenAI annoncées par Apple lors de la WWDC 2024 lundi.

Dans une série de publications sur X, le dirigeant de Tesla, SpaceX et xAI a écrit que «si Apple intègre OpenAI au niveau du système d’exploitation», les appareils Apple seraient interdits dans ses entreprises et les visiteurs devraient laisser leurs appareils Apple à l’entrée, où ils seront «stockés dans une cage de Faraday».

Ses publications semblent mal interpréter la relation annoncée entre Apple et OpenAI, ou du moins tenter de semer le doute sur la confidentialité des utilisateurs. Bien qu’Apple et OpenAI aient tous deux déclaré que les utilisateurs sont consultés avant que «toute question ne soit envoyée à ChatGPT», ainsi que tout document ou photo, les réponses de Musk indiquent qu’il pense qu’OpenAI est profondément intégré au système d’exploitation d’Apple lui-même et donc capable d’aspirer toutes les données personnelles et privées.

Dans iOS 18, Apple a déclaré que les gens pourront poser des questions à Siri, et si l’assistant pense que ChatGPT peut aider, il demandera la permission de partager la question et de présenter directement la réponse. Cela permet aux utilisateurs d’obtenir une réponse de ChatGPT sans avoir à ouvrir l’application ChatGPT. Les photos, PDF ou autres documents que vous souhaitez envoyer à ChatGPT reçoivent le même traitement.

Musk, cependant, préférerait que les capacités d’OpenAI restent liées à une application dédiée, et non à une intégration Siri.

Répondant à un internaute qui a écrit que l’utilisateur doit approuver les demandes au cas par cas – OpenAI n’a pas accès à l’appareil – Musk a écrit: «Alors laissez-le comme une application. C’est des conneries.»

La façon dont ChatGPT est intégré est essentiellement la même que celle de l’application ChatGPT aujourd’hui. Les modèles d’IA sur l’appareil sont soit ceux d’Apple, soit ceux utilisant le cloud privé d’Apple.

Sur X, Musk a poursuivi: «Apple utilise les mots “protéger votre vie privée” tout en transmettant vos données à une IA tierce qu’ils ne comprennent pas et qu’ils ne peuvent pas créer eux-mêmes, ce n’est pas protéger la vie privée du tout!»

Il a ensuite répondu à un message du PDG d’Apple, Tim Cook, dans lequel il menaçait d’interdire les appareils Apple dans les locaux de ses entreprises s’il n’arrêtait pas ce «logiciel espion effrayant».

«Il est manifestement absurde qu’Apple ne soit pas assez intelligent pour créer sa propre IA, mais qu’il soit en quelque sorte capable de garantir qu’OpenAI protégera votre sécurité et votre vie privée!» s’est exclamé Musk dans l’un de ses nombreux messages sur les nouvelles intégrations. «Apple n’a aucune idée de ce qui se passe réellement une fois qu’ils transmettent vos données à OpenAI», a-t-il déclaré. S’il est vrai qu’Apple ne connaît peut-être pas le fonctionnement interne d’OpenAI, ce n’est pas techniquement Apple qui transmet les données – c’est l’utilisateur qui fait ce choix, semble-t-il.

Apple a également annoncé une autre intégration qui permettrait aux utilisateurs d’avoir accès au système ChatGPT à l’échelle du système dans les outils d’écriture via une fonction «composer».

Par exemple, vous pourriez demander à ChatGPT d’écrire une histoire pour enfants dans un document, a suggéré Apple. Vous pourriez également demander à ChatGPT de générer des images dans un certain nombre de styles pour compléter votre écriture. Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs auront essentiellement accès à ChatGPT gratuitement sans avoir à créer un compte.

C’est une excellente nouvelle pour OpenAI, qui aura bientôt un afflux massif de demandes de la part des utilisateurs d’Apple.Les utilisateurs d’Apple peuvent ne pas comprendre les nuances des problèmes de confidentialité ici, bien sûr – c’est ce sur quoi Musk compte en faisant ces plaintes. Si les utilisateurs pouvaient définir leur propre bot IA préféré comme l’option par défaut pour les requêtes Siri ou l’aide à l’écriture, comme Claude d’Anthropic ou – disons, Grok de xAI, société d’Elon Musk – il est peu probable que Musk crierait aussi fort sur les dangers d’une telle intégration.