Nintendo Switch 2 : c’est le grand jour, enfin

C’est un grand jour pour les amateurs de jeux vidéo. Très attendue, la Nintendo Switch 2 est officiellement lancée aujourd’hui, jeudi le 5 juin 2025.

Ça arrive rarement, et c’est un moment significatif pour l’industrie du jeu vidéo. Cette sortie représente la première nouvelle console majeure sur le marché depuis cinq ans, la dernière étant la PlayStation 5 de Sony en 2020.

L’enthousiasme est palpable. Cette nouvelle offre du géant japonais Nintendo mérite-t-elle l’investissement?

La Nintendo Switch 2 conserve le concept hybride qui a fait le succès de son prédécesseur, la Nintendo Switch, vendue à 150 millions d’exemplaires. Elle fonctionne à la fois comme une console portable grâce à son écran intégré et comme une console de salon lorsqu’elle est insérée dans sa station d’accueil dédiée et connectée à un téléviseur via un câble HDMI.

Physiquement, la nouvelle console est légèrement plus grande que l’originale et arbore un écran tactile LCD de 7,9 pouces, une amélioration notable par rapport à l’écran de 6,2 pouces de la première Switch. Cet écran offre une image claire et nette pour le jeu en déplacement.

Les manettes Joy-Con ont également été repensées; elles sont plus massives et s’attachent désormais magnétiquement de chaque côté de l’écran avec un « clic » satisfaisant, remplaçant l’ancien mécanisme coulissant qui avait suscité des critiques. Les boutons L et R sur le dessus des Joy-Cons ont été agrandis, un détail qui sera certainement apprécié par les joueurs cherchant à perfectionner leurs dérapages dans les jeux de course.

Du muscle

Sous le capot, la Switch 2 embarque des avancées technologiques considérables par rapport à la première version. Elle est équipée d’un processeur Nvidia personnalisé. Lorsqu’elle est connectée à un téléviseur compatible, la console est capable d’afficher une résolution 4K, tandis qu’en mode portable, l’écran atteint une résolution de 1920×1080.

La Switch 2 prend également en charge le son ambiophonique 5.1 et les effets graphiques HDR (high-dynamic range), avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Ces spécifications placent la Switch 2 à un niveau technologique se situant, selon la plupart des experts, entre la PS4 et la PS5 de Sony, ou entre la Xbox One et la Xbox Series X de Microsoft.

Dans la boîte, les acheteurs trouveront la console elle-même, deux manettes Joy-Con, un adaptateur secteur avec un câble de chargement USB-C, une station d’accueil, un support Joy-Con (permettant d’assembler les deux Joy-Cons en une manette plus traditionnelle) et deux dragonnes pour Joy-Con.

En partage

Nintendo met un accent particulier sur les fonctionnalités sociales avec cette nouvelle console. La fonction Game Share permettra de jouer à des jeux compatibles avec d’autres personnes qui ne possèdent pas leur propre copie du jeu; il leur suffira d’avoir leur propre Switch originale ou une Switch 2 et de se connecter localement ou en ligne.

Cette option s’avère particulièrement intéressante pour les familles partageant un seul exemplaire d’un jeu.

La fonction GameChat s’apparente à une version de Zoom pour les jeux vidéo, permettant d’inviter des amis dans une session de clavardage vidéo de groupe tout en jouant ensemble au même jeu, à des jeux différents, ou simplement pour discuter. Pour ceux qui achèteront la caméra Nintendo Switch 2, un accessoire vendu séparément, il sera possible d’afficher de petites fenêtres vidéo de chaque participant à l’écran.

GameChat nécessite un abonnement payant au service de jeu en ligne de Nintendo.

Les jeux

La nouvelle console arrive avec une sélection d’environ 25 titres au lancement, bien que plusieurs soient des versions améliorées de jeux Switch plus anciens. Parmi les nouveautés majeures, on trouve Mario Kart World, une version en monde ouvert du célèbre jeu de karting, le jeu d’introduction Nintendo Switch 2 Welcome Tour, le défi de survie coopératif Survival Kids, et le jeu de course anti-gravité Fast Fusion.

Des titres populaires comme Fortnite, Cyberpunk 2077, et The Legend of Zelda: Breath of the Wild/Tears of the Kingdom sont également disponibles.

La majorité des jeux se détailleront entre 45 £ et 70 £ et pourront être achetés en ligne pour téléchargement ou en version physique en magasin. Une excellente nouvelle pour les possesseurs de la première Switch est que la quasi-totalité de leurs anciens jeux Switch seront jouables sur la nouvelle console.

Un vaste catalogue de classiques rétro des consoles NES, Nintendo 64, SNES et GameCube des années 1980, 90 et 2000 est accessible via un abonnement Nintendo Switch Online.

Les accessoires

Plusieurs accessoires sont proposés pour accompagner la console. La manette Nintendo Switch 2 Pro est une manette de jeu traditionnelle conçue pour les sessions de jeu plus intenses. La caméra Nintendo Switch 2, essentiellement une webcam, est compatible avec le service GameChat et potentiellement avec des jeux qui utiliseront des fonctionnalités de caméra. Enfin, une carte microSD Express pourrait s’avérer utile pour augmenter l’espace de stockage pour les jeux.

La Nintendo Switch 2 est proposée au prix de 630 $ seule, ou 700 $ avec le jeu Mario Kart World. Les prix auprès des détaillants locaux peuvent différer.

Si vous n’avez pas précommandé, il faudra peut-être faire preuve de patience et chercher activement. Certains grands détaillants ont indiqué qu’ils pourraient avoir un stock limité aujourd’hui. La prudence est de mise face aux vendeurs privés sur des sites comme eBay, car les arnaques peuvent être nombreuses lors de lancements de produits aussi attendus.