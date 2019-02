Les meilleurs vidéoprojecteurs sur le marché

Pourquoi aller au cinéma quand on peut en avoir un chez soi?

Qu’y a-t-il de mieux pour passer ses temps libres que de diffuser un film sur son énorme mur blanc? Le vidéoprojecteur devient aujourd’hui un accessoire de plus en plus prisé et cela peut se comprendre. À la place des projecteurs flous d’autrefois, on a désormais des modèles plus performants, plus efficaces et plus confortables. En effet, il est de nos jours possible de projeter des vidéos en HD sur son mur. Mieux encore, avec des modèles plus haut de gamme, la projection en 4K Ultra HD devient une réalité, de quoi permettre de se sentir comme dans une salle de cinéma chez soi.

Vous aimeriez vous en installer un chez vous? C’est une excellente idée! Mais avant de vous ruer vers la boutique la plus près de chez vous, sachez que le nombre de modèles proposés peut rendre le choix difficile. Pour vous venir en aide, nous vous avons dressé une petite sélection des meilleurs vidéoprojecteurs disponibles en ce moment sur le marché. Chacun a ses avantages et inconvénients et nous avons tâché de bien les comparer les uns aux autres afin de vous fournir le meilleur choix.

Optoma HD142X

Le vidéoprojecteur Optoma HD142X est une excellente référence en matière de rapport qualité/prix. Le matériel est proposé aux alentours de 400 euros, alors qu’il est doté d’une fiche technique bien étoffée. Pour commencer, l’appareil affiche avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Inutile de préciser que l’affichage sera optimal et qu’un très bon confort visuel sera au rendez-vous. Vous pouvez visionner vos films et séries en Full HD et avec une luminosité élevée. Le HD142X présente en effet 3 000 lumens ANSI et propose également un fort taux de contraste. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la lisibilité est au top, quelle que soit la lumière ambiante.

Pour le volet connectique, l’Optoma HD142X se montre aussi satisfaisant. Il n’est pas hyper équipé, mais dispose de tout ce qu’il faut pour garantir une utilisation pratique et agréable au quotidien. Le vidéoprojecteur se dote notamment de 2 ports HDMI et est compatible MHL v1.2. Autrement dit, il vous sera possible d’y brancher un lecteur Blu-ray 3D afin de profiter de vos films en haute résolution. Les gamers y trouveront également leur compte puisque cet appareil est en mesure d’accueillir une PS4. Imaginez-vous jouer à GTA V ou à God of War sur un grand écran en Full HD; que du plaisir à savourer!

Enfin, le HD142X d’Optoma est également très portable. Il est léger (moins de 2.5 kg) et peut être livré avec une sacoche afin que vous puissiez le trimballer partout où vous allez. Côté résistance et durabilité, il n’y a non plus aucun souci à se faire. Ce vidéoprojecteur offre une durée de vie jusqu’à 10 ans pour une projection de deux heures par jour.

BenQ TH683

Le BenQ TH683 est l’alternative la moins chère de notre classement. Le vidéoprojecteur est vendu à moins de 400 euros, mais cela ne signifie pas qu’il est peu performant ou peu durable. Au contraire, ce modèle fait partie des meilleurs de son segment, grâce notamment à son design soigné et moderne, mais aussi à ses performances de haut niveau. Le BenQ TH683 adopte un système de projection par DLP. Il offre la même résolution que le modèle décrit plus haut (1920 x 1080 pixels) et promet ainsi un affichage de haute qualité. Effectivement, ce n’est pas tous les jours qu’on peut visionner des vidéos en Full HD sur un grand écran, que ce soit des jeux vidéo, des films ou des séries.

La luminosité est aussi au top, l’appareil affichant un score de 3 200 lumens ANSI. Il en va de même pour le rapport de contraste, lequel s’élève ici à 10 000 : 1. Tout cela se traduit dans la pratique par une très bonne lisibilité et une reproduction fidèle des couleurs et des images, quelles que soient les dimensions choisies pour l’affichage. Concernant ce dernier point, il est bon de savoir que le BenQ TH683 est en mesure de projeter des images de 60 à 120 pouces de diamètre.

Pour la partie connectique, ce vidéoprojecteur est pour le moins bien équipé. Le matériel possède deux ports Computer in (D-sub 15 broches), un Composite Video en (RCA) et 3 ports HDMI. Bien évidemment, il vous sera possible de connecter divers appareils afin de profiter du grand écran. Ordinateur, lecteur Blu-ray, console de jeu (PS4 par exemple); vous pouvez visionner des films ou jouer des vidéos dans les meilleures conditions possible. D’ailleurs, les haut-parleurs intégrés sont suffisamment puissants et performants afin de vous assurer un confort encore meilleur.

Enfin, le BenQ TH683 est aussi léger et pratique à porter. Il se glisse parfaitement dans un sac ou une sacoche spéciale afin de vous accompagner partout où vous souhaitez.

BenQ W1070+

On monte un peu en gamme avec le BenQ W1070+. Il s’agit du dernier-né de ce grand nom des vidéoprojecteurs et on peut dire qu’il est très bien équipé pour faire le plaisir des utilisateurs. Son plus grand atout réside dans sa capacité à projeter d’excellentes images Full HD (résolution 1920 x 1080), même en présence de lumière ambiante. En effet, l’image reste propre et détaillée, peu importe l’éclairage de la pièce. Ce modèle s’accorde donc très bien à une utilisation dans les lieux ouverts où il y a beaucoup de lumière du jour. Sa luminosité élevée avec 2 200 lumens fait très bien l’affaire et le taux de contraste est aussi excellent, ce qui explique ce bon résultat.

Sinon, la connectique arrive aussi au grand complet! Le BenQ W1070+ est équipé d’à peu près tout ce qu’il faut pour accueillir bon nombre d’appareils. Afin que vous puissiez y brancher vos consoles de jeu, votre ordinateur ou encore votre lecteur Blu-ray, le vidéoprojecteur met à disposition deux ports HDMI dont un compatible MHL, un port RCA, un port Composant et un port VGA. Bref, la praticité est au rendez-vous et vous aurez l’occasion d’afficher tous vos contenus préférés en grand écran.

Enfin, le BenQ W1070+ est aussi un modèle résistant et durable. Grâce à ses dimensions plus ou moins compactes (312 x 104 x 244 mm) et son poids léger, il est facile à transporter; il suffit de le placer dans un sac. Bien entendu, pour une telle configuration, plus précise et plus performante, le prix grimpe et ce modèle frôle les 1000 euros.

Optoma UHD60

Le vidéoprojecteur Optoma UHD60 est plus haut de gamme. Comme son nom le laisse deviner, il projette en 4K UHD et vous fait donc profiter d’une qualité d’images exceptionnelle, mais il faudra aussi être prêt à payer le prix puisque ce modèle coûte environ 2 000 euros. Ce prix est-il justifié? La réponse est oui si on jette un coup d’œil à la fiche technique de l’appareil. Il utilise la technologie DLP pour la projection et offre une résolution de 4096 x 2160. La luminosité est en outre de 1 800 lumens ANSI et le rapport de contraste est de 1 000 000 : 1.

Le tout se traduit par des images nettes et lumineuses en toutes circonstances. Les images restent bien claires et visibles même en plein jour. Les couleurs sont vives, riches et chaleureuses, de quoi profiter d’un bel affichage naturel et tridimensionnel. Outre le support du 4K, l’Optoma UHD60 est aussi compatible HDR, Amazing Colour, verticale Lens Shift, Dynamic Black, Gaming Mode et MHL. Vous pouvez donc diffuser toute sorte de contenus avec et profiter d’un visionnage confortable et satisfaisant.

Pour le reste, ce vidéoprojecteur propose deux ports HDMI pour la connectique. Il est en outre léger et pratique à transporter et côté durabilité, la durée de vie de la lampe va jusqu’à 8 000 heures.

Epson EH-LS10000

L’Epson EH-LS10000 est le modèle le plus cher de notre classement. Ce vidéoprojecteur est proposé pour 7 399 euros. Certes, le prix est assez élevé, d’autant que l’appareil affiche en Full HD (1920 x 1080). Toutefois, la qualité d’images proposée est largement au-dessus de tous les modèles décrits plus haut, même pour le UHD60 d’Optoma, et ce, grâce à sa technologie de projection Laser 3LCD, plus performante et plus efficace. À noter que l’Epson EH-LS10000 affiche avec une luminosité de 1 500 lumens, avec un contraste dynamique et très élevé. De tout cela résulte des images Full HD ultra fluides, colorées et réalistes. Ce vidéoprojecteur fait aussi partie de ceux qui proposent les meilleures couleurs, avec un niveau de noir époustouflant.

Bref, pour la qualité d’affichage, il surpasse presque tous les modèles proposés par la concurrence. Cependant, l’Epson EH-LS10000 est aussi hyper équipé en termes de connectique: un port HDMI 1.4, un port HDMI 2.0 (HDCP 2.2), un port composite, un port Composant et un port VGA. Selon vos besoins et vos envies, vous pouvez connecter tous les appareils que vous voulez sur ce vidéoprojecteur. Console de jeu, PC, lecteur Blu-ray; vous pouvez jouer à vos jeux vidéo préférés ou visionner vos films favoris avec le maximum de confort.

Si vous souhaitez créer une salle de cinéma dans votre salon, il est évidemment possible de le faire grâce aux meilleurs vidéoprojecteurs sur le marché et ceux-ci existent dans toutes les gammes de prix!