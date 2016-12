Facebook ajoute les appels vidéo de groupe à Messenger

Juste à temps pour les fêtes, Messenger permet jusqu’à 6 personnes de participer à une conversation vidéo via son application Android et iOS.

La plus récente mise à jour de Messenger, qui se présente depuis la semaine dernière avec une interface tellement inspirée par Snapchat que ça en est devenu ridicule, cachait manifestement quelque chose de nouveau.

Alors qu’il était déjà possible d’effectuer des appels vidéo avec un seul interlocuteur, Facebook annonce aujourd’hui que des groupes d’un maximum de 6 personnes pourront désormais communiquer de la sorte. À titre comparatif, Skype ou Hangouts permettent jusqu’à 10 personnes de joindre une conversation vidéo de groupe.

Les conversations vidéo de Messenger peuvent toutefois inclure jusqu’à 50 utilisateurs (6 personnes en vidéo, et les autres en audio). Les participants peuvent aussi interagir en transmettant des autocollants, des emoji, des GIF animés, etc. Sous iOS, on retrouve également une fonction permettant d’appliquer un masque 3D au visage de l’un des interlocuteurs.

Pour effectuer des appels vidéo de groupe (en utilisant un réseau Wi-Fi ou les données de votre forfait), rendez-vous dans la conversation d’un groupe et appuyez sur l’icône de caméra affichée dans le coin supérieur droit de l’écran. Vous pourrez alors décider de lancer l’appel à tous les membres du groupe ou sélectionner individuellement les personnes avec qui vous voulez échanger.

À noter que si la fonction sera déployé à l’ensemble des utilisateurs dans le courant de la journée, il est possible qu’elle ne soit pas accessible à tous exactement au même moment.